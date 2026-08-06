Что делать в жару: советы белорусского педиатра для родителей
- 6.08.2026, 12:37
С 11:00 до 16:00 лучше находиться дома.
Стало известно, когда ребенку нужно вызывать скорую помощь из-за солнечного удара, случившегося в жаркую погоду, пишет narachanka.by.
По словам детского педиатра Светланы Апанасевич из Мяделя, солнечный удар у детей случается очень быстро. Родители это могут понять по появлению резкой слабости, рвоты, покраснении кожи и отсутствии реакции на взрослого.
Когда это случилось, ребенка нужно немедленно унести в тень, уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой, приложить влажное полотенце к шее и голове. Также нужно при солнечном ударе напоить водой, но только по глотку.
- Если через полчаса ребенку хуже - вызывайте скорую помощь 103, - подчеркнула педиатр.
Доктор напомнила, что в жаркую погоду с 11.00 до 16.00 часов лучше находиться дома или в тени.