Видеофакт: Новые солдаты КНДР проходят обучение в России 6 6.08.2026, 12:53

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Данные украинской разведки подтвердились.

В сети появилось видео, на котором видно, как россияне на своих полигонах готовят военных из КНДР, вероятно, для новых штурмовых операций на территории Украины. Ролик опубликовал канал Exilenova+.

На видео слышны в основном корейский язык, а именно северокорейский диалект, и русский язык.

Тот, кто держит камеру и снимает видео в блиндаже, — россиянин, вероятно, инструктор или куратор. А корейцы обмениваются фразами после тренировки:

«К бою готовы!».

«Эй, хорошо поработали» (это типичное армейское приветствие за выполненную работу).

«Готов. Слушаюсь».

По данным ГУР, Россия планирует развернуть в Воронежской области подразделение с шестью пусковыми установками и 120 северокорейскими баллистическими ракетами KN-23/KN-24.

Предполагается, что он будет нести службу в составе 112-й ракетной бригады РФ.

Представитель разведки Андрей Черняк сообщил, что Северная Корея уже передала России 40 ракет KN-23/KN-24 и личный состав.

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