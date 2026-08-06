Видеофакт: Новые солдаты КНДР проходят обучение в России

Видеофакт: Новые солдаты КНДР проходят обучение в России6
- 6.08.2026, 12:53
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Данные украинской разведки подтвердились.
В сети появилось видео, на котором видно, как россияне на своих полигонах готовят военных из КНДР, вероятно, для новых штурмовых операций на территории Украины. Ролик опубликовал канал Exilenova+.
На видео слышны в основном корейский язык, а именно северокорейский диалект, и русский язык.
Тот, кто держит камеру и снимает видео в блиндаже, — россиянин, вероятно, инструктор или куратор. А корейцы обмениваются фразами после тренировки:
«К бою готовы!».
«Эй, хорошо поработали» (это типичное армейское приветствие за выполненную работу).
«Готов. Слушаюсь».
По данным ГУР, Россия планирует развернуть в Воронежской области подразделение с шестью пусковыми установками и 120 северокорейскими баллистическими ракетами KN-23/KN-24.
Предполагается, что он будет нести службу в составе 112-й ракетной бригады РФ.
Представитель разведки Андрей Черняк сообщил, что Северная Корея уже передала России 40 ракет KN-23/KN-24 и личный состав.