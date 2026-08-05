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На западе России развернули ракетное подразделение КНДР

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  • 5.08.2026, 10:18
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На западе России развернули ракетное подразделение КНДР
иллюстративное фото

Появились данные украинской разведки.

На западе России начали развертывать северокорейскую ракетную часть, и, скорее всего, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк агентству Reuters.

Известно, что с конца 2023 года Россия выпустила по Украине десятки баллистических ракет КНДР, однако развертывание северокорейских ракетных войск станет расширением и без того широкого военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По словам Черняка, Россия планирует разместить ракетное подразделение в составе около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области на западе России в составе 112-й ракетной бригады.

Он подчеркнул, что Северная Корея уже отправила в Россию новую партию из 40 ракет KN-23 и KN-24 вместе с персоналом, однако окончательная конфигурация развертывания и общее количество ракет будут согласованы в ходе переговоров на высшем уровне в следующем месяце.

Черняк сказал, что РФ ожидает, что развертывание будет охватывать 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок. Пока неясно, какую именно роль северокорейцы будут играть в российских ракетных операциях.

«Развертывание, о котором рассказал Черняк, похоже, совпадает с тем, что на прошлой неделе Россия запустила по Украине первые две северокорейские ракеты с августа прошлого года», - напомнило агентство Reuters.

В частности, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики - аналитического центра, базирующегося в Филадельфии, Роб Ли подчеркнул, что северокорейские ресурсы представляют серьезную угрозу для Киева.

«Противоракетная оборона является одной из самых уязвимых точек Украины, поэтому любое увеличение количества баллистических ракет, с которыми ей придется иметь дело, создаст еще больший вызов», - подчеркнул он.

Ли добавил, что особую тревогу для Украины вызовет состояние её противовоздушной обороны этой зимой, когда РФ может вновь нанести мощный удар по энергосети, как это было в прошлые годы.

По информации украинских властей, на прошлой неделе северокорейская ракета разрушила жилой дом в селе Радушное (Днепропетровская область), в результате чего погибли по меньшей мере пять членов одной семьи.

Черняк подчеркнул, что этот удар стал первым зафиксированным случаем применения северокорейских баллистических ракет с августа 2025 года, и что для его осуществления были использованы ракеты из новой партии в 40 единиц.

Он добавил, что в настоящее время в Курской области России, граничащей с Украиной, находится около 9 500 северокорейских военнослужащих, но пока они не принимают непосредственного участия в военных операциях против Украины.

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