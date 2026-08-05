Мбаппе нанес наибольшее количество ударов в створ ворот за последние 10 сезонов 5.08.2026, 10:26

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Интересная статистика.

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству нанесенных ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.

В активе француза, который выступал за французские «Монако», ПСЖ, а ныне защищает цвета мадридского «Реала» 598 ударов. По этому показателю форвард занимает первое место, пишет sport.ua.

Второе и третье места в данном рейтинге заняли англичанин Гарри Кейн (576) в составе «Тоттенхэма» и «Баварии» и поляк Роберт Левандовски (559) в составе «Баварии» и «Барселоны».

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (в створ ворот за последние 10 сезонов):

598 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)

576 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)

559 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)

519 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)

508 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)

407 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)

405 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)

359 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)

347 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд, Арсенал, Барселона, Челси, Марсель)

345 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)

Если принимать во внимание общее количество ударов, то Роберт Левандовски опередил Гарри Кейна лишь на 1 пункт (1 257 против 1 256). Третьим в этом рейтинге стал египтянин Мохаммед Салах (1195).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (за последние 10 сезонов):

1257 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)

1256 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)

1195 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)

1172 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)

1120 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)

1029 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)

893 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)

846 – Лаутаро Мартинес (Интер)

820 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)

817 – Эдин Джеко (Рома, Интер, Фиорентина)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com