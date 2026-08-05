Мбаппе нанес наибольшее количество ударов в створ ворот за последние 10 сезонов
- 5.08.2026, 10:26
Интересная статистика.
Французский нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству нанесенных ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.
В активе француза, который выступал за французские «Монако», ПСЖ, а ныне защищает цвета мадридского «Реала» 598 ударов. По этому показателю форвард занимает первое место, пишет sport.ua.
Второе и третье места в данном рейтинге заняли англичанин Гарри Кейн (576) в составе «Тоттенхэма» и «Баварии» и поляк Роберт Левандовски (559) в составе «Баварии» и «Барселоны».
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (в створ ворот за последние 10 сезонов):
598 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
576 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
559 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
519 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
508 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
407 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
405 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
359 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
347 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд, Арсенал, Барселона, Челси, Марсель)
345 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)
Если принимать во внимание общее количество ударов, то Роберт Левандовски опередил Гарри Кейна лишь на 1 пункт (1 257 против 1 256). Третьим в этом рейтинге стал египтянин Мохаммед Салах (1195).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (за последние 10 сезонов):
1257 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
1256 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
1195 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
1172 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
1120 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
1029 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
893 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
846 – Лаутаро Мартинес (Интер)
820 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
817 – Эдин Джеко (Рома, Интер, Фиорентина)