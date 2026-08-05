Израиль впервые предоставил статус беженцев гражданам Беларуси 5.08.2026, 11:10

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Историческое решение.

Израильское Управление регистрации населения и миграции вынесло беспрецедентное решение, впервые официально присвоив статус беженцев гражданам Беларуси. Как сообщает Haaretz, историческое решение касается семейной пары, которая была вынуждена покинуть родину, спасаясь от политических преследований.

Супруги, которым около пятидесяти лет, открыто выступали против режима Александра Лукашенко еще с 2020 года, а после начала боевых действий в Украине присоединились к ежедневным антивоенным акциям протеста. Критическая точка наступила в марте 2022 года: после ареста близкой знакомой активисты получили прямые сигналы о том, что станут следующей мишенью силовиков.

Опасаясь неминуемого задержания, супруги в апреле того же года прибыли в Израиль, а спустя три месяца официально подали прошение о предоставлении убежища.

Столкнувшись с многолетним затягиванием рассмотрения дела, заявители обратились в апелляционный суд, который обязал миграционную службу вынести вердикт не позднее января 2027 года. При этом в предоставлении временного статуса на период ожидания паре изначально отказали — лишь после успешного обжалования этого отказа уже в окружном суде государство обязали выдать белорусам временные разрешительные документы. Окончательное положительное решение супруги получили 2 августа — спустя ровно четыре года после подачи первоначального прошения.

Издание особо подчёркивает исключительность этого прецедента. Согласно официальной статистике миграционного ведомства, за период с 2019 по 2024 год из 288 рассмотренных заявлений об убежище было удовлетворено лишь 21, причём до этого момента ни одно дело граждан Беларуси даже не доходило до рассмотрения консультативной комиссией по делам беженцев.

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