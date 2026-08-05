Карточный домик 1 Александр Адельфинский

5.08.2026, 11:53

Прилетит еще много раз, пока Россия ведет войну.

Вот трагичная, к сожалению, ситуация, характеризующая и антиэмпатию, и нарушения мыслительной логики в имперской России. Рашистская ПВО сбивает в Архипо-Осиповке украинский дрон, летевший к базе отдыха «Рассвет», а это, заметим, филиал НПО машиностроения, что является одним из ключевых ракетно-космических предприятий страны-агрессора.

Попадание таково, что боевая часть дрона не взрывается, а он сам заметно изменяет траекторию и падает прямо на пляж. Взрыв, погибшие, раненые, оцепление, «скорые». Какова на это все реакция «эмпатичных и духовных» россиян? Она предсказуема в типичной реплике: «Планы свои из-за трагедии не изменю!»

Утраты в самой России, вследствие ее же экспансии, на ментальных весах населения несоизмеримы, увы, со «скрепой» довоенного времени – с «планами на отдых». По идее, сразу вслед архипо-осиповскому трагическому происшествию все, хоть сколько-нибудь ответственные за жизни своих семей, курортники должны были срочно покинуть это место. По идее же, и в Крым не следует ехать, – если уж не из-за того, что он суть отнятая у Украины ее территория, и что лично из-за этого стыдно, а хотя бы ради элементарной безопасности.

Но нет. Выбор образа жизни, политики, президента, курса собственной страны, места отдыха для семьи, поведения в кризисных ситуациях, всего остального – это «для взрослых», то есть наделенных субъектностью, граждан. При печальной исторической инфантильности, отсутствие субъектности слишком часто видится россиянами, к сожалению, как достоинство, преимущество, не только согласно имперской идее «соборности» в официозе «верхов», но и среди «низов».

Это приводит к нарушениям логических связей, когда очень трудно объяснить очевиднейшее жителям страны-агрессора. Казалось бы, провести элементарную линию от того, что именно Россия ведет уже много лет преступную войну, к тому, что Украина – обороняющаяся сторона, к тому, что «планы на отдых» у россиян элементарно погребены под именно отечественными причинами – это требует невероятных усилий.

Ровно так же обстоят дела и с «планами на бизнес»: нетрудно догадаться, что рано или поздно начатая только твоей страной война откликнется в твоей работе, твоих планах зарабатывать в государстве, которое вторглось и творит преступные зверства. Увы, точно так же и с правом на жизнь, и со всеми правами россиян.

Увы, прилетит еще много, пока из России идет война. Дроны – они в ответ. Ракеты – это не от украинского, а от российского начала в конфликте. Заметно и то, что на многих видео слышны матерные слова как раз в адрес Украины, дескать, что делают, суки... Это похоже на массовое российское ментальное нарушение, а ведь на самом деле таковым нарушением является причина – российское имперское мышление.

Планы на хоть что угодно в рашистском «скрепном раю» – карточный домик. Пока целы империя и имперство, так и будет. Правда, видится нынче – с карточным домиком падает вся система российской жизни, причем как раз не по внешней причине, а по внутренним имперским Zакономерностям, которые приводят Россию к саморазрушению через преступную агрессивную политику.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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