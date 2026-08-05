Названы продукты, которые нужно есть в сильную жару
- 5.08.2026, 12:10
Cправиться с перегревом могут не только напитки.
Когда столбик термометра приближается к отметке в +35 °C, организм начинает активно искать способы охлаждения. Питьё воды помогает, но не всегда надолго: повышенное потоотделение, вызванное потреблением жидкости, может ускорить обезвоживание.
Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют налегать на шесть продуктов, которые обладают естественным охлаждающим эффектом и поддерживают водный баланс, пишет «Курсор».
1. Мята
Хотя сама по себе мята не увлажняет, она даёт моментальное ощущение прохлады. Добавляйте её в чай, лимонад или просто воду — даже аромат этого растения создаёт эффект свежести.
2. Чиа-пудинг
Семена чиа, впитывая жидкость, превращаются в желеобразную массу, отлично удерживающую влагу в организме. Замачивайте их в воде, йогурте или кефире, чтобы получить лёгкий и полезный десерт, который помогает бороться с перегревом.
3. Огурцы
Этот овощ на 94% состоит из воды и практически не содержит сахара, что делает его идеальной закуской в жаркий день. К тому же огурцы способствуют выведению лишней жидкости, помогая справляться с отёками.
4. Йогурт
Натуральный йогурт не только насыщает организм кальцием и белком, но и действует как мягкое охлаждающее средство. Он легко усваивается, успокаивает пищеварение и уменьшает внутреннее ощущение жары.
5. Арбуз
Этот летний фрукт — один из лучших вариантов в зной: 95% воды, минимум калорий и большое количество антиоксидантов. Арбуз прекрасно освежает и помогает восполнять потерю жидкости.
6. Цитрусовые
Лимоны, лаймы, апельсины — настоящие спасатели в жару. Они не только утоляют жажду, но и насыщают организм витамином C, способствуя восстановлению сил. Их можно есть в чистом виде, выжимать сок или добавлять в воду — освежающий эффект не заставит себя ждать.
Включение этих продуктов в ежедневный рацион поможет легче переносить летнюю жару, избежать обезвоживания и сохранить бодрость в течение всего дня.