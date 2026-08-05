закрыть
5 августа 2026, среда, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эстония возглавила рейтинг лучших стран мира для иностранцев

  • 5.08.2026, 12:12
Эстония возглавила рейтинг лучших стран мира для иностранцев

В первую десятку также вошли также Литва, Чехия и Мальта.

Эстония заняла первое место в общем зачете международного рейтинга Rumavi Global Relocation Index 2026, в котором оценивались 192 страны и территории с точки зрения привлекательности для переезда, пишет err.ee.

Эстония набрала 72,8 балла, опередив Сингапур (72,6), Малайзию (72,0), Португалию (71,6) и Тайвань (71,4). В первую десятку также вошли Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта.

Латвия расположилась на 19-м месте (68,7 балла), Финляндия – на 27-м (68,1 балла), а Швеция – на 42-м (66,7 балла).

Авторы исследования отмечают, что рейтинг не оценивает страны исключительно по уровню жизни или стоимости получения вида на жительство. Вместо этого анализируется, насколько государство подходит для долгосрочного переезда и обустройства жизни. При составлении индекса использовались 24 показателя, объединенные в четыре категории: финансовые и налоговые условия, качество жизни и здравоохранение, безопасность и стабильность, а также возможности для интеграции и развития.

По данным исследования, лидерство Эстонии во многом обеспечили высокая оценка банковской системы и финансовой инфраструктуры, благоприятные условия для ведения бизнеса, надежная защита прав собственности, развитые цифровые государственные услуги и хорошие возможности для получения долгосрочного статуса проживания.

Исследование охватывает 192 страны и территории и публикуется ежегодно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко