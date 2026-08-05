Эстония возглавила рейтинг лучших стран мира для иностранцев 5.08.2026, 12:12

В первую десятку также вошли также Литва, Чехия и Мальта.

Эстония заняла первое место в общем зачете международного рейтинга Rumavi Global Relocation Index 2026, в котором оценивались 192 страны и территории с точки зрения привлекательности для переезда, пишет err.ee.

Эстония набрала 72,8 балла, опередив Сингапур (72,6), Малайзию (72,0), Португалию (71,6) и Тайвань (71,4). В первую десятку также вошли Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта.

Латвия расположилась на 19-м месте (68,7 балла), Финляндия – на 27-м (68,1 балла), а Швеция – на 42-м (66,7 балла).

Авторы исследования отмечают, что рейтинг не оценивает страны исключительно по уровню жизни или стоимости получения вида на жительство. Вместо этого анализируется, насколько государство подходит для долгосрочного переезда и обустройства жизни. При составлении индекса использовались 24 показателя, объединенные в четыре категории: финансовые и налоговые условия, качество жизни и здравоохранение, безопасность и стабильность, а также возможности для интеграции и развития.

По данным исследования, лидерство Эстонии во многом обеспечили высокая оценка банковской системы и финансовой инфраструктуры, благоприятные условия для ведения бизнеса, надежная защита прав собственности, развитые цифровые государственные услуги и хорошие возможности для получения долгосрочного статуса проживания.

Исследование охватывает 192 страны и территории и публикуется ежегодно.

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