Эстония возглавила рейтинг лучших стран мира для иностранцев
- 5.08.2026, 12:12
В первую десятку также вошли также Литва, Чехия и Мальта.
Эстония заняла первое место в общем зачете международного рейтинга Rumavi Global Relocation Index 2026, в котором оценивались 192 страны и территории с точки зрения привлекательности для переезда, пишет err.ee.
Эстония набрала 72,8 балла, опередив Сингапур (72,6), Малайзию (72,0), Португалию (71,6) и Тайвань (71,4). В первую десятку также вошли Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта.
Латвия расположилась на 19-м месте (68,7 балла), Финляндия – на 27-м (68,1 балла), а Швеция – на 42-м (66,7 балла).
Авторы исследования отмечают, что рейтинг не оценивает страны исключительно по уровню жизни или стоимости получения вида на жительство. Вместо этого анализируется, насколько государство подходит для долгосрочного переезда и обустройства жизни. При составлении индекса использовались 24 показателя, объединенные в четыре категории: финансовые и налоговые условия, качество жизни и здравоохранение, безопасность и стабильность, а также возможности для интеграции и развития.
По данным исследования, лидерство Эстонии во многом обеспечили высокая оценка банковской системы и финансовой инфраструктуры, благоприятные условия для ведения бизнеса, надежная защита прав собственности, развитые цифровые государственные услуги и хорошие возможности для получения долгосрочного статуса проживания.
Исследование охватывает 192 страны и территории и публикуется ежегодно.