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В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой возле украинского самолета

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  • 5.08.2026, 13:03
В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой возле украинского самолета
Фото: EHL Media

К дрону была прикреплена «неизвестная масса».

В ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщает Bild.

По данным Bild, подозрительный предмет находился в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124.

По данным медиакомпаний NDR и WDR, а также газеты SZ, найденный объект, вероятно, был модифицированным дроном. Как сообщили в полиции, к дрону была прикреплена «неизвестная масса», которая, возможно, является взрывчатым веществом с детонатором внутри.

После обнаружения находки саперы должны были провести контролируемый подрыв дрона с помощью робота. Полиция не исключает версию диверсии, сейчас ведется розыск оператора беспилотника, а южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой.

Из-за ночного инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

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