В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой возле украинского самолета

В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой возле украинского самолета2
- 5.08.2026, 13:03
К дрону была прикреплена «неизвестная масса».
В ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.
Об этом сообщает Bild.
По данным Bild, подозрительный предмет находился в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124.
По данным медиакомпаний NDR и WDR, а также газеты SZ, найденный объект, вероятно, был модифицированным дроном. Как сообщили в полиции, к дрону была прикреплена «неизвестная масса», которая, возможно, является взрывчатым веществом с детонатором внутри.
После обнаружения находки саперы должны были провести контролируемый подрыв дрона с помощью робота. Полиция не исключает версию диверсии, сейчас ведется розыск оператора беспилотника, а южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой.
Из-за ночного инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.