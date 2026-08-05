Немецкие спецслужбы сорвали покушение на поставщика дронов для Украины 5.08.2026, 13:29

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В Германии видят признаки новой модели российских операций.

Немецкие власти сорвали предполагаемое покушение на Стефана Тумана, руководителя компании Donaustahl, которая занимается поставками беспилотников для Украины. Cледователи считают, что за подготовкой атаки могли стоять структуры российской разведки, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

По данным расследования, в декабре 2025 года гражданин России Сергей Н. фотографировал и изучал дом Тумана в баварском Штрасскирхене. Позднее анализ его телефона, проведенный следователями, якобы выявил связи с российскими спецслужбами. После начала расследования мужчина скрылся в Испании.

Позже слежку за предпринимателем, по версии следствия, продолжила Алла С. из Северного Рейна — Вестфалии. В марте 2026 года оба подозреваемых были задержаны: Сергей Н. — в Испании, Алла С. — в Германии.

Федеральное ведомство по охране конституции Германии назвало дело «предполагаемым покушением», однако официальные обвинения пока связаны с подозрением в агентурной деятельности. Сам Туман находится под усиленной охраной.

Немецкие силовики видят признаки новой модели российских операций — привлечения «одноразовых» исполнителей через интернет за денежное вознаграждение.

«Следователи говорят о схеме исполнителей, которых вербуют онлайн и используют для конкретных заданий», — отмечает издание.

Случай с Туманом рассматривается на фоне других инцидентов. Ранее сообщалось о возможной слежке за главой Rheinmetall Армином Паппергером, а также о расследовании убийства в берлинском парке Малый Тиргартен в 2019 году, которое связывали с российскими структурами.

Кроме того, в июне сербские власти перехватили грузовик со спрятанной взрывчаткой, который, как утверждается, мог направляться в Баварию. Немецкие власти опасаются, что подобные операции могут быть направлены не только против отдельных лиц, но и против руководителей оборонной промышленности Европы.

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