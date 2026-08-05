закрыть
5 августа 2026, среда, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мэр Москвы занервничал из-за «кратного роста» атак дронов

  • 5.08.2026, 13:39
Мэр Москвы занервничал из-за «кратного роста» атак дронов

Собянин утверждает, что главной целью ВСУ стала именно столица РФ.

Украина начала атаковать столицу России все большим количеством ударных дронов.

На это публично пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Вести».

«Количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, за последние месяцы кратно возросло», - жалуется Собянин.

Более того, он утверждает, что Украина каждый раз направляет на столицу России около 67% дронов от общего числа атакующих страну-агрессора.

«Из всех атак, которые практически ежедневно совершаются по территории России, две трети беспилотников летят в сторону Москвы», - уверяет мэр города.

Собянин также добавил, что в настоящее время столичные власти вместе с Минобороны РФ активно усиливают систему защиты от дронов.

«Для защиты Москвы от украинских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные камер видеонаблюдения, радаров и сообщения граждан», - добавил мэр российской столицы.

Однако масштабы ущерба, который украинские атаки уже нанесли Москве, Собянин раскрывать не захотел.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко