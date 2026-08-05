Мэр Москвы занервничал из-за «кратного роста» атак дронов
- 5.08.2026, 13:39
Собянин утверждает, что главной целью ВСУ стала именно столица РФ.
Украина начала атаковать столицу России все большим количеством ударных дронов.
На это публично пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Вести».
«Количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, за последние месяцы кратно возросло», - жалуется Собянин.
Более того, он утверждает, что Украина каждый раз направляет на столицу России около 67% дронов от общего числа атакующих страну-агрессора.
«Из всех атак, которые практически ежедневно совершаются по территории России, две трети беспилотников летят в сторону Москвы», - уверяет мэр города.
Собянин также добавил, что в настоящее время столичные власти вместе с Минобороны РФ активно усиливают систему защиты от дронов.
«Для защиты Москвы от украинских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные камер видеонаблюдения, радаров и сообщения граждан», - добавил мэр российской столицы.
Однако масштабы ущерба, который украинские атаки уже нанесли Москве, Собянин раскрывать не захотел.