Мэр Москвы занервничал из-за «кратного роста» атак дронов 5.08.2026, 13:39

Собянин утверждает, что главной целью ВСУ стала именно столица РФ.

Украина начала атаковать столицу России все большим количеством ударных дронов.

На это публично пожаловался мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Вести».

«Количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, за последние месяцы кратно возросло», - жалуется Собянин.

Более того, он утверждает, что Украина каждый раз направляет на столицу России около 67% дронов от общего числа атакующих страну-агрессора.

«Из всех атак, которые практически ежедневно совершаются по территории России, две трети беспилотников летят в сторону Москвы», - уверяет мэр города.

Собянин также добавил, что в настоящее время столичные власти вместе с Минобороны РФ активно усиливают систему защиты от дронов.

«Для защиты Москвы от украинских беспилотников в режиме 24/7 обрабатываются данные камер видеонаблюдения, радаров и сообщения граждан», - добавил мэр российской столицы.

Однако масштабы ущерба, который украинские атаки уже нанесли Москве, Собянин раскрывать не захотел.

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