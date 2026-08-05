«Лукашенко пытается пройти между каплями» 5.08.2026, 14:26

Алексей Мельник

Фото: Главред

Военный эксперт раскрыл цель создания новой бригады у украинской границы.

Режим Лукашенко создает под Гомелем 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. В ее состав войдут десантные, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Для чего режиму Лукашенко понадобилось существенное усиление Сил специальных операций? На кого диктатор готовится нападать?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Лукашенко в последнее время активно использует риторику о том, что на него якобы собираются напасть. В общем-то, в этом нет ничего нового. Любой агрессор всегда говорит, что он вынужден защищаться.

В данном случае, если говорить о Беларуси как о потенциальном источнике агрессии, то, думаю, это будет существенным преувеличением. До конца марта 2022 года у Лукашенко, возможно, и были какие-то планы запрыгнуть в этот поезд, в последний вагон победителя. Когда Россия вторглась в Украину, в том числе с территории Беларуси, он, возможно, рассматривал вариант присоединиться к победителю, каким тогда видел Путина.

Но в конце марта 2022 года россияне были вынуждены отступить от Киева. С этого момента, на мой взгляд, Лукашенко довольно успешно пытается пройти между каплями: не обидеть Путина, сильно его не разозлить, но вместе с тем не вступать в эту войну.

Поэтому, если пытаться понять, зачем создается эта бригада, то, скорее всего, это делается с той же целью: показать Путину, что Лукашенко тоже пытается наращивать свою военную мощь. Но совершенно точно, что Лукашенко не собирается предпринимать какие-либо действия против Украины.

Если предположить, что Лукашенко действительно опасается угрозы со стороны Украины и заботится о дополнительном прикрытии границы, то здесь тяжело сказать. В данном случае речь идет не столько об оценке стратегических планов вероятного противника, его потенциала и других объективных факторов, сколько о том, что называется восприятием. А восприятие, как известно, формируется в голове политического лидера или военного начальника и не обязательно основывается на объективных данных.

— Под Гомелем находится военный аэродром Зябровка, который перешел под контроль российских военных и использовался для размещения техники и запуска ракет по Украине. Означает ли это, что новая бригада создается для обслуживания армии РФ и фактически станет ее частью?

— Если рассматривать сценарий нового вторжения с территории Беларуси в Черниговскую область и с прицелом на Киев, о котором сейчас говорят, то тогда да, такое предположение возможно.

Россия уже довольно давно напрямую не использует территорию Беларуси для агрессии против Украины, если не считать ретрансляторов и залетов «шахедов» через белорусскую территорию. Уже достаточно давно оттуда не осуществлялись ни пуски ракет, ни базирование российской авиации.

Почему бригаду могут разместить рядом с аэродромом? Как правило, пункты постоянной дислокации мобильных бригад создаются либо на территории аэродромов, либо рядом с ними. Само слово «мобильность» предполагает, что где-то на небольшом расстоянии должна находиться транспортная авиация. Кроме того, создавать бригаду на пустом месте означает нести дополнительные затраты. Скорее всего, там уже есть необходимая инфраструктура. Поэтому я думаю, что здесь нужно рассматривать именно эти факторы: наличие инфраструктуры и привязку к мобильности.

— Действительно, как вы упомянули, украинская разведка допускает попытку вторжения России в Черниговскую область. Может ли создание новой бригады под Гомелем быть связано с этими планами?

— То, о чем говорит наша разведка и независимые аналитики, которым можно доверять и которые не пытаются хайповать на этой теме, свидетельствует, что в данный момент не наблюдается активности, которая указывала бы на возможность такого вторжения в ближайшее время.

Определенная опасность, конечно, существует. У нас есть печальный опыт того, как территория Беларуси уже использовалась для нападения. Но группировки, которая представляла бы существенную угрозу Украине и была способна осуществить масштабное вторжение, там пока не фиксируется.

Второй момент заключается в том, что Украина все это время тоже не сидела сложа руки. Такая угроза, даже если она сейчас не столь актуальна, все равно существует. Поэтому, если подобная попытка будет предпринята, это уже не станет повторением 2022 года, когда можно было по шоссейным дорогам через пограничные пункты спокойно заехать на территорию Украины.

— Каких ответных действий Украины можно ожидать в связи с появлением новой штурмовой бригады у ее границы?

— Здесь тяжело сказать. У меня нет доступа к закрытой информации. То, о чем мы сейчас с вами говорим, основано на информации из открытых источников.

Если рассуждать чисто теоретически, понятно, что ВСУ нужно предусмотреть какие-то дополнительные резервы. Однако если военная разведка и наши оперативники придут к выводу, что создание этой бригады существенно не меняет баланс сил ни на данный момент, ни на перспективу ближайших месяцев, то дополнительных действий может и не потребоваться. Возможно, тех сил, которые уже находятся на прикрытии границы, а также существующих инженерных сооружений будет достаточно, чтобы не перебрасывать туда дефицитные резервы Сил обороны Украины с других, более важных направлений.

Также следует понимать, что создание даже отдельного подразделения, не говоря уже о крупном соединении войск, требует достаточно продолжительного времени, прежде чем оно приобретет оперативные возможности. Просто набрать людей, построить их и отчитаться: вот личный состав, вот танки, вот уже и бригада — это очень упрощенный подход.

Людей, которых наберут, если речь не идет о переброске военнослужащих из других подразделений, еще необходимо обучить. Они должны пройти боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов, а также провести несколько учений на уровне соединения. В нормальных условиях этот процесс занимает ориентировочно один год. До этого момента уровень новой бригады будет соответствовать уровню подразделения, которое не имеет боевого опыта.

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