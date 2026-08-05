«Белтелеком», что за приколы?» 5.08.2026, 15:03

Оператор связи подключает платные услуги без ведома абонентов.

Жительница Городка Витебской области oksanaostashkofoto обвинила «Белтелеком» в мошенничестве. По ее словам, оператор неоднократно подключал платные услуги, которые ей были не нужны.

«Что за приколы, «Белтелеком»? – пишет она. — Я на днях как раз читала, что приходят какие—то письма о подключении бесплатной услуги «Премьер». Если ее не отключить, то она автоматом продляется на платной основе.

Но мне никакого письма не приходило! Я зашла сегодня в личный кабинет и как же я удивилась! У меня подключена эта услуга с июня! Я нажала «отключить», в итоге она не удаляется через кабинет, изменилась только дата на 2999 год

Самое забавное, что подобное уже было пару лет назад. Тоже подключили какую—то услугу без моего ведома, а я узнала уже спустя несколько месяцев, что плачу за то, чем не пользуюсь! И сейчас тоже. Я вообще по факту пользуюсь только интернетом, в том числе и на телевизоре. Вот и думаю уже, а может есть альтернатива «Белтелекому».

Многие пользователи соцсети написали, что столкнулись с такими же проблемами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Удалили «Белтелеком» из своей жизни давно. Кстати, даже тогда, когда отказывались от их услуг, они нашли способы хоть что-то с нас содрать, тот еще квест был.

Спасибо, зашла посмотреть. Ничего тоже не подключали, а платим уже 5 месяцев.

— То же самое. Заметила только спустя два месяца, когда поняла что перестало уже который раз хватать денег на месяц. В итоге, по 7 рублей два месяца снимали, а я — ни сном, ни духом.

— Спасибо, что вы создали эту ветку, оказывается у меня подключен какой-то WINK.

— Я тоже в личный кабинет не каждый месяц заглядываю, а, как показывает практика, надо. А взрослое поколение вообще в этом плане очень незащищенное.

— Спасибо, милая девушка. Тоже отключила то, что не подключала. «Белтелеком», к вам большие вопросы.

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