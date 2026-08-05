Гомельчанка: Я даже не думала, что у нас такой добрый народ 5.08.2026, 15:26

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Никто не остался равнодушным к беде белоруски.

Жительница Гомеля aristocratccaa рассказала в Threads о реакции окружающих на то, что с ней случилось.

«Я сегодня упала в обморок днем, — пишет она. — Даже не поняла, как это вышло, просто стало плохо в автобусе. И вот я уже открываю глаза, лежа на полу.

Спасибо всем прохожим, кто помог, остановился и просто не остался равнодушным. Я пришла домой и просто заплакала, со мной такое впервые, и я даже не думала, что у нас такой добрый народ. Если кто—то из этих прохожих читает это пост, особенно девушка, которая дала попить воды, вы — богиня, я очнулась от вашего голоса. Спасибо большое».

Комментаторы пожелали автору поста здоровья и напомнили о мерах безопасности в жаркую погоду.

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