В Беларуси запускают первые электробусы между городами 1 5.08.2026, 15:54

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Стало известно, по каким маршрутам они будут курсировать.

Электробусы постепенно расширяют свою географию в Беларуси. Вслед за городскими маршрутами они готовятся выйти и на пригородные.

Первые такие рейсы организуют между Минском и городами-спутниками. И случится это уже в нынешнем году, сообщает Office Life.

По словам генерального директора «БКМ Холдинга» Михаила Сымановича, предприятие поставит первые партии электробусов для тестовой эксплуатации на пригородных направлениях до конца 2026 года.

Пилотными станут маршруты Минск – Смолевичи и Минск – Фаниполь. Если обкатка пройдет успешно, в дальнейшем такой транспорт планируют запустить между столицей и другими городами-спутниками.

О планах запуска пригородных электробусов стало известно в конце 2025 года. Тогда проходил испытания электробус с запасом хода около 100 км, который в первую очередь хотели протестировать для перевозки работников Белорусской АЭС.

Позже проект решили доработать под пригородные маршруты. Запас хода собирались увеличить до 250 км и добавить возможность экспресс-зарядки.

Кроме того, для более длительных поездок планировали усилить кузов, а салон сделать переоборудовать: установить сиденья повышенной комфортности и ремни безопасности.

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