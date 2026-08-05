Как большая ссора подарила Pink Floyd один из величайших хитов 5.08.2026, 16:02

Фото: Storm Thorgerson / Sony Music Entertainment

В итоге музыканты нашли компромисс.

Легендарная песня Pink Floyd «Comfortably Numb» могла звучать совсем иначе. Как вспоминают участники группы, работа над одной из самых известных песен сопровождалась затяжными спорами между Дэвидом Гилмором, Роджером Уотерсом и продюсером Бобом Эзрином, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Идея композиции родилась у Уотерса после тяжелой болезни. Музыкант рассказывал, что во время высокой температуры переживал странные ощущения. «Казалось, что мои руки стали слишком большими, пугающими», — вспоминал он, добавив, что знаменитая строчка песни появилась именно благодаря этим галлюцинациям.

Когда работа над треком зашла в тупик, Уотерс показал материал остальным участникам группы. Именно тогда начались разногласия. Продюсер Боб Эзрин настаивал на масштабном оркестровом звучании, тогда как Дэвид Гилмор видел песню более сдержанной и минималистичной.

«Я боролся за то, чтобы добавить в запись оркестр… Это стало большой проблемой в работе над Comfortably Numb», — рассказывал Эзрин. Сам Гилмор позднее признавался: «Мы спорили из-за Comfortably Numb как сумасшедшие… Это была настоящая большая ссора, которая длилась очень долго».

В итоге музыканты нашли компромисс. Первый куплет основан на версии Гилмора, второй отражает идеи Уотерса и Эзрина. Именно сочетание камерного начала и грандиозной кульминации сделало «Comfortably Numb» одной из самых известных песен Pink Floyd и, по мнению многих поклонников и критиков, одним из главных шедевров в истории рок-музыки.

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