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Ученый разнес решение Лукашенко

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  • 5.08.2026, 10:19
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Ученый разнес решение Лукашенко

Власти решили остановить радиацию указом на бумаге.

В Беларуси обновили перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Из него исключили 177 территориальных единиц, в числе которых Гомель, Лунинец, Лельчицы и Ивье. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер Александр Турчин, поспешив выполнить указания Лукашенко. Напомним, диктатор во время профильного совещания задавался вопросом: «Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тысяч проживают на загрязненных территориях?».

Отмечается, что с 2021 по 2025 годы Минприроды и Минздравом проводили анализ загрязненных радионуклидами территорий — и исследование показало значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах.

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года. Льготы на бесплатное питание сохранят до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территориях, выводимых из категории загрязненных.

На бумаге количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сократилось — что это означает для белорусов? «Филин» обсудил принятое решение с радиационным химиком, исследователем катастрофических рисков, независимым аудитором радиационной инфраструктуры Беларуси Сергеем Бесарабом.

— С точки зрения радиохимии утверждения властей об очищении почвы — это псевдонаучная манипуляция. Период полураспада главных загрязнителей — цезия-137 и стронция-90 — 30 лет. То есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС прошел только один период полураспада. Сегодня в биосфере, например, Лунинца, сохраняется более 40% от изначальной смертельной активности изотопов.

Кроме того, я не вижу, чтобы в официальных сообщениях поднимали проблему америция. А международные эксперты обращают на это особое внимание, так как активность америция, в отличие от цезия и стронция, возрастает.

Пик этой активности, по расчетам, придется на 2050-2060 годы. Как в таких условиях ведомства обосновывают безопасность? Выходит, что никак.

Чиновники (мы ведь не слышим ни одного голоса ученого, радиационного химика, радиолога) сегодня меняют математические модели и искусственно, в приказном порядке, занижают в документах долю потребления беларусами продуктов из леса и огорода, опираясь на бумажные тезисы, что теперь люди покупают чистую еду в магазине.

Но ведь изотопы остаются в земле. Хитрость чиновников позволяет на бумаге уменьшить оценку дозовой нагрузки на людей.

— Какие последствия может иметь принятое решение?

— Возникает риск роста онкологических заболеваний. Возможна долгосрочная национальная катастрофа, связанная с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это легализованное безумие.

Из-за того, что эти вопросы поднимаются только в белорусском инфопространстве и дальше никуда не выходят, в нашей стране творится радиационный кошмар.

Стоит отметить, что принимаемые решения имеют и бюджетную составляющую. Я считаю, что у государства сегодня наблюдается внутренний финансовый дефолт по социальным и экологическим обязательствам перед народом.

Снижение радиоактивного фона требует столетий, а у нас статус полумиллиона человек изменился всего за пару лет из-за политического окрика сверху.

Рассмотрим, например, бесплатное питание для школьников, которое создавалось еще советской наукой в 90-х. Это было предназначено не для сытости, а чтобы по законам конкурентного вытеснения блокировать проникновение из зараженной воды и продуктов стронция-90 и цезия-137, чтобы в мышцы детей не попадали изотопы.

Сейчас режим этим решением снимает с себя бремя затрат и перекладывает покупку чистых продуктов на истощенные кошельки жителей провинции. Кроме того, отмена радиоактивного статуса юридически аннулирует колоссальные расходы лесозаготовителей, агрохолдингов на входной и выходной лабораторный радиологический контроль сырья.

Получается, что теперь загрязненные торф, лес, фуражное зерно легализованы на государственном уровне.

— Как люди, живущие на территориях, которые теперь исключили из перечня загрязненных, могут себя обезопасить?

— Купить спектрометр и проверять продукты питания… Конечно, сегодня многие люди живут как карта ляжет и полагаются на судьбу. Но надо понимать, что радиация не прощает безумия и глупостей. Сегодня власти решили остановить радиацию указом на бумаге…

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