ВСУ впервые в мире сбросили наземных роботов с дрона в тыл врага 5.08.2026, 10:39

Фото: 24 канал

США и Китай откладывали это на 30 лет, а сделала Украина.

3 августа Forbes опубликовал материал, в котором подвели итоги серии операций, которые американские и китайские военные на протяжении 30 лет не могли реализовать дальше демонстраций: Украина впервые в мире применила тактику сброса наземных роботизированных платформ с тяжелых беспилотных носителей в реальных боевых условиях. Тяжелый гексакоптер доставил наземный роботизированный комплекс ARK-1 с противотанковыми минами глубоко в тыл России — и позволил ему самостоятельно продолжить миссию, пишет itc.ua.

Как это выглядело: видео из вражеского Telegram

Первые кадры операции появились в открытом доступе не со стороны Украины, а со стороны России — видео опубликовал Telegram-канал армии РФ. На записи видно: тяжелый гексакоптер-бомбардировщик переносит ARK-1 на тросах, аккуратно опускает его на землю за линией боевого столкновения и улетает. Затем ARK-1 самостоятельно направляется к позициям противника.

Russian channels in an uproar today over new video – filmed from the Russian side – a Ukrainian heavy drone delivering a ground-based kamikaze robot via air to destroy Russian positions.



While Putin is about to mobilize at keast 500,000 for more meat assaults, Ukraine is… pic.twitter.com/qb9dmySNRQ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 19, 2026

ARK-1 — компактная полноприводная платформа с колесами для бездорожья. Заявленная скорость — до 40 км/ч, грузоподъемность — до 15 кг, дальность хода — до 14 км. В этой операции платформа несла противотанковые мины серии ТМ и должна была самостоятельно заминировать подходы к позициям противника после приземления.

Журналист Forbes Дэвид Хамблинг, который пишет о беспилотных системах и технологии уже более десяти лет, прямо назвал это прецедентом:

«Дроны, несущие на борту другие дроны, до этой войны оставались лишь концепцией. Американские военные многократно экспериментировали с этой идеей на протяжении трех десятилетий, но никогда не продвигались дальше демонстраций. Сейчас Украина использует эту технику в боевых условиях, и единственным ограничением может быть воображение операторов», — написал Дэвид.

У США действительно были подобные программы —, в частности в рамках проектов DARPA по автономным наземным системам и концепции «мул» (MULE) еще в 2000-х. Но ни одна из них не вышла за пределы полигонных испытаний. Причина — сложность координации между воздушным судном и наземной платформой в условиях реальной боевой обстановки с РЭБ, непредсказуемым рельефом и противодействием противника. Украина решила эту задачу не после многих лет лабораторных исследований, а за несколько месяцев испытаний на фронте.

Кинбурнская коса: еще один «первый» за три недели до Forbes

Статья в Forbes вышла 3 августа, но фактически первая задокументированная операция сумчастого типа состоялась еще 13 июля — и была еще более радикальной: морской дрон «Магура» доставил наземного робота Rys, вооруженного пулеметом ПКТ, на оккупированную Кинбурнскую косу.

Это был первый в мире задокументированный случай, когда морской беспилотник выступил в качестве носителя наземной боевой машины. Forbes посвятил этой операции отдельную статью 14 июля. То есть за три недели Украина провела две операции такого рода — морскую и воздушную —, и обе стали первыми в мире в своем классе.

ARK-1 и будущее «дистанционных комбинированных действий»

ARK-1 включен в реестр Brave1 и является частью масштабной программы перевооружения: бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о планах закупки 25 000 UGV только в первом полугодии 2026 года — примерно в два раза больше, чем за весь 2025 год. Цель — заменить 30 % личного состава на передовой роботизированными комплексами. Хамблинг в Forbes сравнивает эту логику с классическим вертолетным десантом — но без риска для людей:

«Когда десантируются дроны и UGV, а не люди — риск исчезает», — — говорит он.

«Сумчастая» тактика, как называет ее Forbes, решает одну из главных проблем UGV: ограниченную мобильность и уязвимость при движении по открытой местности под наблюдением разведывательных дронов. Если носитель сбрасывает наземную машину уже в зоне назначения — UGV не тратит заряд аккумулятора на подход и не раскрывает свой маршрут противнику.

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