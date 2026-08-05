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У просмотра комедий обнаружили неожиданный эффект для мозга

  • 5.08.2026, 11:22
У просмотра комедий обнаружили неожиданный эффект для мозга

Интересный эксперимент ученых из Японии.

Японские психологи выяснили, что просмотр комедий улучшает способность человека распознавать едва заметные положительные эмоции на лицах окружающих. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании под руководством профессора Хироко Итикавы из Токийского университета науки и лектора Асами Огуро-Андо из медицинской школы Университета Эксетера приняли участие 53 взрослых человека. Часть из них посмотрела 20-минутное комедийное видео, а другая часть — нейтральный ролик с прогнозом погоды; после этого участникам предлагали распознать едва заметные эмоции на лицах — как открытых, так и закрытых хирургическими масками.

Группа, посмотревшая комедию, значительно лучше распознавала слабые положительные выражения лиц — но только у людей без масок; разницы в распознавании отрицательных эмоций между группами не было, что согласуется с более ранними работами на эту тему. При этом у людей в масках эффект комедии исчезал полностью: маска скрывает ключевые визуальные признаки эмоций и создает общую неопределенность, из-за которой собеседник хуже считывает чужие переживания.

Отдельно ученые оценили индивидуальные особенности участников: сильнее всего с улучшением распознавания эмоций была связана способность вставать на точку зрения другого человека — один из компонентов эмпатии. Даже кратковременное улучшение настроения после просмотра комедии повышало чувствительность к слабым положительным сигналам на лицах.

По словам авторов, результаты могут быть полезны в образовании, здравоохранении, социальной работе и деловом общении — там, где важно точно считывать состояние собеседника.

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