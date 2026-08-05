СМИ объяснили, почему Украина выбрала целью Wildberries 5.08.2026, 11:32

Киев перенес войну на повседневную жизнь россиян.

Украина развернула новую кампанию ударов беспилотниками по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, стремясь нанести Москве не только военный, но и экономический ущерб. Серия атак началась 18 июля с удара по распределительному центру под Москвой, после чего последовали пожары на складах в Самаре и Красном Бору, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Последствия затронули миллионы покупателей и продавцов. Сгорели товары на миллиарды рублей, поставщики столкнулись с заморозкой выплат и срывом поставок, а в социальных сетях появились многочисленные обращения предпринимателей с просьбой о помощи.

«Главная цель Киева — перенести войну в повседневную жизнь россиян», пишет The Times. Кроме того, удары призваны ослабить экономику, поскольку Wildberries контролирует около половины российского рынка онлайн-торговли, получает крупные доходы и тесно связана с государственными банками.

В Киеве объясняют атаки тем, что склады используются для продажи военного снаряжения и комплектующих для беспилотников. «Такие операции украинская сторона называет дальнобойными санкциями», — пишет The Times.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала произошедшее «терактом», сослалась на форс-мажор и заявила, что компания рассчитывает на государственную поддержку. Российские власти также обсуждают возможные меры помощи бизнесу.

Удары несут и политический сигнал. Они подрывают уверенность крупного бизнеса в собственной защищенности и демонстрируют, что близость к государству больше не гарантирует безопасности. При этом Киев уже дал понять, что подобные атаки могут стать регулярной частью его стратегии экономического давления на Россию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com