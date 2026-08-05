СМИ объяснили, почему Украина выбрала целью Wildberries
- 5.08.2026, 11:32
Киев перенес войну на повседневную жизнь россиян.
Украина развернула новую кампанию ударов беспилотниками по логистической инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, стремясь нанести Москве не только военный, но и экономический ущерб. Серия атак началась 18 июля с удара по распределительному центру под Москвой, после чего последовали пожары на складах в Самаре и Красном Бору, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).
Последствия затронули миллионы покупателей и продавцов. Сгорели товары на миллиарды рублей, поставщики столкнулись с заморозкой выплат и срывом поставок, а в социальных сетях появились многочисленные обращения предпринимателей с просьбой о помощи.
«Главная цель Киева — перенести войну в повседневную жизнь россиян», пишет The Times. Кроме того, удары призваны ослабить экономику, поскольку Wildberries контролирует около половины российского рынка онлайн-торговли, получает крупные доходы и тесно связана с государственными банками.
В Киеве объясняют атаки тем, что склады используются для продажи военного снаряжения и комплектующих для беспилотников. «Такие операции украинская сторона называет дальнобойными санкциями», — пишет The Times.
Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала произошедшее «терактом», сослалась на форс-мажор и заявила, что компания рассчитывает на государственную поддержку. Российские власти также обсуждают возможные меры помощи бизнесу.
Удары несут и политический сигнал. Они подрывают уверенность крупного бизнеса в собственной защищенности и демонстрируют, что близость к государству больше не гарантирует безопасности. При этом Киев уже дал понять, что подобные атаки могут стать регулярной частью его стратегии экономического давления на Россию.