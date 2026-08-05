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Под Осиповичами бродит большой медведь

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  • 5.08.2026, 11:29
Под Осиповичами бродит большой медведь

Ростом с рулон сена.

У деревни под Осиповичами был замечен медведь ростом с рулон сена. В лесхозе призвали местных жителей быть осторожными.

Осиповичский опытный лесхоз обратился к жителям агрогородка Липень.

«В окрестностях агрогородка на полях был замечен медведь. Просим всех проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовано не выходить в одиночку на окраины полей и в леса, избегать мест с высокой травой.

«При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной», — отметили в лесхозе.

Медведя замечали уже несколько раз — он перемещается где-то между Осиповичами и Бобруйском и за день может проходить несколько десятков километров.

Фото: t.me/osipovichi_les
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