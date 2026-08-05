Под Осиповичами бродит большой медведь 2 5.08.2026, 11:29

Ростом с рулон сена.

У деревни под Осиповичами был замечен медведь ростом с рулон сена. В лесхозе призвали местных жителей быть осторожными.

Осиповичский опытный лесхоз обратился к жителям агрогородка Липень.

«В окрестностях агрогородка на полях был замечен медведь. Просим всех проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовано не выходить в одиночку на окраины полей и в леса, избегать мест с высокой травой.

«При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной», — отметили в лесхозе.

Медведя замечали уже несколько раз — он перемещается где-то между Осиповичами и Бобруйском и за день может проходить несколько десятков километров.

Фото: t.me/osipovichi_les

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com