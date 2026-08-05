Под Осиповичами бродит большой медведь

Под Осиповичами бродит большой медведь2
- 5.08.2026, 11:29
Ростом с рулон сена.
У деревни под Осиповичами был замечен медведь ростом с рулон сена. В лесхозе призвали местных жителей быть осторожными.
Осиповичский опытный лесхоз обратился к жителям агрогородка Липень.
«В окрестностях агрогородка на полях был замечен медведь. Просим всех проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении.
Местным жителям рекомендовано не выходить в одиночку на окраины полей и в леса, избегать мест с высокой травой.
«При случайной встрече не пытайтесь приблизиться к зверю или сфотографировать его — медленно уходите, не поворачиваясь спиной», — отметили в лесхозе.
Медведя замечали уже несколько раз — он перемещается где-то между Осиповичами и Бобруйском и за день может проходить несколько десятков километров.