Битва за урожай и советский нафталин 1 5.08.2026, 11:57

На «передовую» прибыл Вольфович.

Гродненским аграриям этим летом не приходится скучать. То военкомы заглянут на мехдвор, то сам глава области с главным инспектором нагрянут. Видимо, есть что-то притягательное в сгруженном на току зерне — вот уже и госсекретарь Совета безопасности запустил в свежий урожай свою руку, пишет «Салiдарнасць».

Александр Вольфович, который по совместительству является уполномоченным представителем правителя в Гродненской области, успел побывать в нескольких районах региона.

Как рапортует провластная пресса, главу Совбеза «интересовало техническое состояние сельскохозяйственной и другой техники, в полной ли мере задействованы зерноуборочные комбайны, энергонасыщенная техника, справляются ли зерносушильные комплексы с объемами зерна, как обстоят дела с механизаторскими кадрами».

При этом официоз умалчивает, что все из вышеперечисленного находится в компетенции даже не глав районов, а главных агрономов и механизаторов хозяйств. В лучшем случае начальника управления сельского хозяйства райисполкома.

Особое внимание Вольфовичем в Ошмянском районе было уделено «недопущению фактов бесхозяйственности, хищения горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, запасных частей к сельхозтехнике, приписок урожайности».

Выводя за скобки вопрос о том, зачем нужны такие колхозы, где годами царит бесхозяйственность, приписки и воровство, снова заметим: причем здесь госсекретарь, почему берет на себя функции милиционера и прокурора? Или бардак на селе вышел на запредельный уровень, требующий срочного вмешательства Вольфовича?

Но чиновник излучает позитив. «Непосредственно в поле участники жатвы делились с государственным секретарем Совета Безопасности своими успехами», — с нотками советского нафталина сообщает пропаганда.

«Настроение у людей боевое», — в тон ей отвечает Вольфович. — «Каждый из них душой болеет за порученное дело, стремится внести свой вклад в то, чтобы вывести Гродненщину в лидеры».

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