Бывшие высокопоставленные чиновники из Европы и РФ провели тайную встречу 5.08.2026, 12:06

Для обсуждения прекращения войны в Украине.

В июле в Вене состоялась встреча отставных высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, целью которой было обсуждение возможных условий мирных переговоров по Украине, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

Они отказались назвать имя участвовавшего в дискуссии бывшего кремлевского чиновника. Со стороны Запада присутствовали представители «евротройки» – стран, оказывающих наиболее активную дипломатическую поддержку Украине: бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и опытный французский дипломат Пьер Вимон.

Неформальные дискуссии между бывшими чиновниками и представителями аналитических центров даже стран, считающих друг друга противниками – нередкая практика в международных отношениях. Участники таких встреч действуют независимо от своих правительств, пытаясь изучить возможные пути решения сложных проблем. Но свое экспертное мнение по результатам таких дискуссий они впоследствии могут передать правительствам.

Консультации в Вене, по словам одного из источников Bloomberg, состоялась по инициативе швейцарского аналитического центра Центр гуманитарных диалогов (HD), который представляет себя «пионером в области незаметного, беспристрастного и независимого посредничества в конфликтах». Эдерер и Вимон входят в наблюдательный совет этого центра.

HD сообщил Bloomberg, что «всегда готов поддерживать инициативы по налаживанию диалога, которые могут способствовать урегулированию конфликтов и облегчению страданий людей». Согласно заявлению центра, он обычно «действует весьма незаметно, чтобы защитить такие инициативы, поскольку они зачастую реализуются независимо, без какого-либо официального участия».

Встречи между представителями России и бывшими политиками Германии неоднократно проходили в Баку, сообщили недавно по результатам своего расследования газеты Die Zeit и программа Kontraste телеканала ARD. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в июле бывшие немецкие и российские чиновники обсуждали там пути прекращения войны в Украине.

Впрочем, по информации Die Zeit, органы безопасности Германии интерпретируют эти встречи как операцию России по оказанию влияния на немецкую политику, эту точку зрения разделяют и другие западные спецслужбы. В июле российская сторона, которую представляли давно работающий с Владимиром Путиным Виктор Зубков, председатель так называемого Совета по правам человека Валерий Фадеев и директор Института Европы РАН Алексей Громыко, по всей видимости, планировала дать понять немцам, что прекращение боевых действий в Украине возможно только на российских условиях и что следует рассмотреть вопрос о нормализации германо-российских отношений после войны, писала Die Zeit.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com