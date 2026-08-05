Главная проблема Лукашенко усугубляется
- 5.08.2026, 12:17
Дефицит внешней торговли растет.
За первый месяц лета отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами увеличилось более чем на полмиллиарда долларов, достигнув по итогам первого полугодия отметки в 2,78 млрд долларов.
Для сравнения: в мае прирост дефицита к предыдущему месяцу составлял около 300 млн долларов, а совокупный показатель на тот момент равнялся 2,2 млрд долларов.
Как сообщает Белстат, в январе–июне 2026 года внешнеторговый оборот белорусских товаров составил 50,3 млрд долларов. При этом на экспорт пришлось 23,7 млрд долларов, а на импорт — 26,5 млрд долларов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь–июнь 2025-го) в текущих ценах общий товарооборот вырос до 121,3%, экспорт увеличился до 123,2%, а импорт — до 119,6%.
Отметим, Лукашенко называл дефицит внешней торговли — своей «головной болью» и «главной проблемой».