Ситуация в торговле заставила Лукашенко занервничать 9 7.03.2026, 12:55

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Сохраняется проблема, которая задает «головную боль» диктатору.

В Беларуси в январе этого года сохранились проблемы во внешней торговле. Отрицательное сальдо — превышение импорта над экспортом — за этот месяц составило 212,4 млн долларов. Об этом сообщает Белстат.

Внешнеторговый оборот в январе составил 6 млрд 717,8 млн долларов. При этом экспорт — 3 млрд 252,7 млн долларов, а импорт — на 212,4 млн долларов больше.

Как чиновники пытаются решить проблемы в торговле

Власти не первый год борются с импортными товарами, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по части внешней торговли, пишет «Зеркало».

В середине августа 2024 года в Минэкономики рассказали, из-за чего возникли трудности во внешней торговле: импорт товаров опережает экспорт. В ведомстве считают, что «виноваты» в этом среди прочего цены на нефть и калий. Напомним, ранее это министерство упрекало в проблемах во внешней торговле в том числе население — из-за повышенного спроса на импортные товары.

На проблему во внешней торговле 17 июня 2024 года обращал внимание Александр Лукашенко: она его настораживает. В этот же день тогдашний премьер-министр Роман Головченко (теперь он занимает позицию главы Нацбанка) пояснил, почему импорт товаров превышает экспорт. По его мнению, «какой-то катастрофы нет». «Если говорить о причинах, то они тоже прозаичны: мировая цена на нефть выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта», — заявлял Роман Головченко.

Также Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил о проблемах со сбытом товаров в России — продажи там падают. 8 сентября 2025 года политик заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси — найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать «в силу определенных, объективных причин» в России.

А 30 сентября 2025 года Александр Лукашенко заявил о «важности сохранения общего экономического пространства в сотрудничестве в СНГ и ЕАЭС», потому что найти новые рынки вряд ли удастся.

К примеру, в 2025 году МАЗ и некоторые другие производители столкнулись с заметным падением продаж своей техники в России — на основном рынке сбыта для продукции беларусской промышленности.

Ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) связали замедление темпов роста в промышленности с нехваткой рабочей силы и высокой загруженностью предприятий в этой сфере, которые работают на 70% своих мощностей.

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