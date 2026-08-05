закрыть
5 августа 2026, среда, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые развеяли известный миф о воде

  • 5.08.2026, 13:09
Ученые развеяли известный миф о воде

Питье воды за едой не снижает аппетит, а усиливает.

Ученые из Корнеллского университета и Университета штата Пенсильвания обнаружили, что питье воды во время еды не только не снижает аппетит и помогает раньше завершить прием пищи, но и увеличивает объем съеденного. Результаты исследования работы опубликованы в журнале Appetite.

Ученые проанализировали видеозаписи 172 приемов пищи 86 взрослых добровольцев. Участникам предлагали одинаковые порции еды и воду, после чего они могли есть и пить столько, сколько хотели. Ученые подсчитывали каждый глоток, оценивали объем выпитой воды и сопоставляли эти данные с количеством съеденной пищи.

Оказалось, что на каждые дополнительные 100 мл выпитой воды приходилось около 39 граммов дополнительной еды — примерно 49 килокалорий. Иными словами, люди, которые больше запивали еду, в среднем съедали больше.

Авторы предполагают, что вода может облегчать пережевывание и глотание пищи, а также уменьшать сухость во рту, благодаря чему еда дольше остается приятной на вкус. Кроме того, каждый глоток воды может словно «обновлять» вкусовые ощущения, не давая пище надоесть и тем самым побуждая продолжать есть.

При этом исследователи обнаружили неожиданную закономерность: участники, которые выпивали воду быстрее, наоборот, съедали меньше пищи. Пока ученые не могут объяснить этот эффект.

Авторы подчеркивают, что работа выявила лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Не исключено, что люди сначала съедали больше, а уже затем испытывали большую жажду. Кроме того, эксперимент проводился только с двумя блюдами в лабораторных условиях, поэтому результаты еще предстоит проверить в более масштабных исследованиях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко