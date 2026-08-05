«Это ускорит коллапс режима Путина» 5.08.2026, 13:26

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Кремль может пойти на политический абсурд.

Преимущество в численности войск больше не гарантирует успеха, тогда как массовая мобилизация заставит Кремль вкладывать значительные ресурсы в обучение и обеспечение новобранцев. Сейчас это уже высокотехнологичная война, в которой ключевую роль играют беспилотники.

Для России эти события могут иметь серьезные последствия. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов.

С какими проблемами может столкнуться РФ?

Владимир Гаврилов убежден, что новая волна мобилизации в России создаст для власти больше проблем, чем преимуществ. По его оценке, Кремлю придется столкнуться не только с дополнительной экономической нагрузкой, но и с политическими рисками, ведь значительную часть мобилизованных составят люди, не желающие участвовать в боевых действиях.

«Те, кто сейчас воюет, — это контрактники. А когда тебя принудительно приводят, получается масса людей, которые думают о том, как сбежать с этой войны или что-то предпринять», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что обеспечение новых военных потребует от Москвы значительных финансовых затрат. По словам генерала, России придется вкладывать большие ресурсы в экипировку, вооружение и базовую подготовку мобилизованных, однако таких средств у страны нет.

Отдельно Гаврилов подчеркнул, что в современной высокотехнологичной войне численность личного состава уже не играет решающей роли. По его словам, боевые действия перешли в формат «дроновой войны», где беспилотники способны поражать цели на глубине до 20 километров, из-за чего так называемая «серая зона» представляет серьезную угрозу для любой армии, которая будет пытаться завести туда большие массы военных.

Гаврилов считает, что проведение широкомасштабной мобилизации может усугубить внутреннюю нестабильность в России.

«С точки зрения Украины, нам было бы даже выгоднее, если бы они пошли на этот политический абсурд — объявили мобилизацию. Это ускорило бы внутренние процессы в самой России и ускорило бы коллапс ее экономики и режима», — подытожил генерал.

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