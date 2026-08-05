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Минский школьник открыл «бизнес» во дворе и умилил белорусов

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  • 5.08.2026, 13:33
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Минский школьник открыл «бизнес» во дворе и умилил белорусов

Но у юриста возникли вопросы.

В соцсетях разгорелся спор из-за мальчика, который вместе с отцом продавал в «Минск Мире» домашний лимонад и самодельные трубочки. Одни пользователи похвалили семью за инициативу, другие усомнились в законности такой торговли. Но юрист пояснил: продавать товары и напитки в обычном дворе без оформления и специально отведенного места нельзя, пишет «Зеркало».

«Самое милое за сегодня. Папа поддержал своего маленького бизнесмена, и сегодня в жару вы можете выпить вкуснейшие лимонады (апельсиновый или мохито) и взять трубочку! «Минск Мир», около «Гиппо», — написали в Threads.

«Какая милота, папе отдельный плюс в карму за такую классную поддержку», — написал один из комментаторов. Другой рассказал, что недавно купил у детей на улице брелоки и не пожалел денег на поддержку «малого бизнеса».

Wyświetl w Threads

Однако нашлись и критики идеи: «Все это мило, конечно, но зря родители нарушают законодательство».

Адвокат Роман Навоев напомнил «Минской правде», что физическим лицам запрещено торговать на улицах, в парках, скверах, общественном транспорте и других общественных местах. Без регистрации ИП можно продавать лишь ограниченный перечень товаров — например, собственные бывшие в употреблении вещи, дикорастущие ягоды и грибы или выращенную в личном хозяйстве сельхозпродукцию. Но и для этого необходимо использовать торговые места, определенные местными властями.

В любом случае домашний лимонад к продукции личного подсобного хозяйства не относится. Кроме того, продажа напитков требует соблюдения санитарных норм, правил маркировки и других обязательных условий.

«Реализация лимонада физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, не допускается», — подчеркнул юрист.

За торговлю в неположенном месте предусмотрен штраф от 5 до 50 базовых величин (сейчас — от 225 до 2250 рублей). При этом административная ответственность наступает с 16 лет, поэтому ребенка младшего возраста оштрафовать не могут. Возможную ответственность родителей в каждом случае должны оценивать отдельно.

При этом грань между разовой детской затеей и незаконным бизнесом определяется не размером выручки, а систематичностью и целью продажи. Предпринимательской считается деятельность, направленная на регулярное получение прибыли, в том числе от товаров, изготовленных специально для последующей реализации.

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