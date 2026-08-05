Путин сменил двух ключевых командующих в Украине 5.08.2026, 14:22

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После провала обещаний Минобороны быстро взять Донбасс.

Правитель России Владимир Путин в среду объявил о смене командующих российскими группировками в Украине, перед которым поставлена задача как можно скорее захватить весь Донбасс, пишет The Moscow Times.

Группировкой «Центр», которая действует в северо-западной и центральной части Донецкой области вместо 55-летнего Валерия Солодчука будет руководить Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой «Восток», объявил Путин на встрече с руководством Минобороны.

«Группировка «Центр» — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос», — сказал Путин. (его цитирует «Интерфакс»).

Солодчук, которого обвиняют в причастности к резне в Буче, как следует из заявлений Путина, смещен с непосредственного управления войсками и отныне будет руководить объединенной Службой тыла Минобороны. Группировкой «Восток», которая действует на Южно-донецком направлении, вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей, Путин поставил управлять начальника штаба этой группировки Петра Болгаева.

Сменить командующих Кремль решил вскоре после того, как темпы российского наступления в Украине резко замедлились. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, в июле генералам Генштаба удалось взять под контроль лишь 88 кв км украинской территории, в июне — 57 кв км, а май российская армия и вовсе завершила чистыми территориальными потерями на 11 кв км. Для сравнения: в январе–апреле войска РФ захватывали 126-245 кв км украинской территории в месяц, а в конце прошлого года — около 500 кв км ежемесячно.

По данным Reuters, российский Генштаб еще в прошлом году обещал Путину близкое крушение украинского фронта и переход под российский контроль пояса «городов-крепостей» — Константиновки, Дружковка, Славянска и Краматорска. В этом году сроки сместились сначала на осень, а затем — на конец года. Впрочем, и эти даты в некоторые военные считают нереалистичными, предупреждая, что война за Донбасс продлится в 2027 году, рассказывали близкие к Кремлю источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, несмотря на паралич наступления и все более болезненные удары по ВСУ по российской территории, Путин по-прежнему твердо нацелен на полный захват Донбасса и без Донецкой области под своим контролем не намерен вести никакие мирные переговоры.

По словам источников Financial Times, амбиции Путина могут быть гораздо шире — вплоть до установления контроля над всей территорией Украины по левому берегу Днепра, включая Киев и Одессу. «Ему говорят, что украинцы выдыхаются, фронт рушится и у них заканчиваются люди», — описывал ситуацию один из собеседников FT.

По оценкам Центра стратегии и международных исследований (CSIS), в прошлом году генералы Генштаба РФ смогли взять под контроль 0,8% территории Украины в прошлом году (4831 кв км) и 0,6% — в 2024-м (3604 кв км). Потери российской армии при этом к середине 2026 года достигли 1,4 миллиона человек убитыми и раненными. Это больше, чем потеряли Советский союз и РФ во всех войнах вместе взятых после Второй мировой.

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