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В Шотландии готовят грандиозный рейс в Европу

  • 5.08.2026, 14:52
В Шотландии готовят грандиозный рейс в Европу
Фото: Getty Images

Вместо самолетов – поезд.

В будущем могут появиться прямые ночные железнодорожные рейсы между Шотландией и континентальной Европой. Как пишет The Independent, в стране уже сделаны первые шаги по изучению возможности запуска такого сообщения.

В частности, Национальное транспортное агентство Transport Scotland на этой неделе сообщило, что специально созданная рабочая группа впервые собралась для подготовки технико-экономического обоснования запуска прямого маршрута Caledonian Sleeper в континентальную Европу.

«В настоящее время ночной поезд Caledonian Sleeper, обслуживаемый компанией Scottish Rail, курсирует шесть ночей в неделю по пяти маршрутам в обоих направлениях, связывая такие города, как Абердин, Инвернесс, Форт-Уильям, Глазго, Эдинбург и Лондон. Кроме того, поезд останавливается на ряде небольших станций и в сельских районах Англии и Шотландии, в частности в Данди, Перте, Глениглзе и Карлайле», – пишет СМИ.

В состав рабочей группы вошли представители Transport Scotland, Scottish Rail Holdings и Caledonian Sleeper. Они будут работать над изучением возможностей продления маршрута ночного поезда до континентальной Европы.

Сообщается, что исследование проводится в рамках предвыборной программы правительства Шотландии, в которой Шотландская национальная партия (SNP) пообещала изучить возможность создания железнодорожного сообщения с Европой, чтобы уменьшить зависимость от авиаперелетов.

В манифесте говорится о рассмотрении вариантов запуска Caledonian Sleeper из Шотландии через Евротуннель под Ла-Маншем, которым в настоящее время пользуются скоростные поезда Eurostar, курсирующие из Лондона в Париж и другие европейские города.

Подобный проект под названием Nightstar предлагался еще в середине 1990-х годов, однако впоследствии от него отказались.

Министр экономики, туризма и транспорта Шотландии Стивен Флинн заявил, что правительство взяло на себя обязательство изучить перспективы запуска прямого маршрута Caledonian Sleeper в континентальную Европу, и теперь эта работа официально началась.

По его словам, создание рабочей группы является важным первым шагом к выполнению этого обязательства и позволит использовать экспертный опыт железнодорожных партнеров при подготовке исследования.

В то же время он подчеркнул, что речь идет лишь о начальном этапе. Исследование должно оценить практические, технические и коммерческие аспекты реализации такого проекта, а его результаты станут основой для принятия возможных решений в будущем.

Ожидается, что рабочая группа представит свои выводы правительству Шотландии уже до конца этого года.

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