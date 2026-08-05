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Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию

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  • 5.08.2026, 15:04
Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию
Фото: AFP

На случай войны с Китаем или Россией.

В Министерстве обороны США разрабатывается новая ядерная стратегия, которая уделяет особое внимание возможному применению тактического оружия меньшей дальности в случае региональной войны с Китаем или Россией, рассказали NBC пять человек, знакомых с этими планами. Работу курирует Элбридж Колби, замминистра обороны по политическим вопросам, сыгравший основную роль в отмене военной помощи США Украине и пересмотре американского военного присутствия в Европе.

В рамках нового плана предполагается обновить варианты ответного ядерного удара, которые представляются президенту США во время кризиса. По информации источников NBC, цель новой стратегии — не допустить перерастания обычной войны в ядерную, а также не дать противнику воспользоваться конфликтом в своих интересах. Это прежде всего касается возможных региональных конфликтов с Россией и Китаем, которых в Вашингтоне считают главными противниками в ядерном противостоянии.

Колби выступает за повышение роли тактического ядерного оружия – в противовес действующей стратегии, которая предусматривает применение стратегических средств поражения большой дальности для уничтожения ядерных сил противника. Противники США и так знают, что те готовы его использовать, уверяет Колби. Но его подход вызывает тревогу у ряда специалистов, полагающих, что это ослабит политику сдерживания, так как угроза масштабного ядерного удара будет выглядеть менее убедительной. Это также может снизить боеготовность США в ряде сценариев, поскольку военные в случае ядерного апокалипсиса не будут в должной степени подготовлены к необходимым действиям.

Трудно представить себе подход, который бы сильнее противоречил озвученной Дональдом Трампом позиции о том, «что мы должны снова сделать нашу систему ядерного сдерживания великой», сказал NBC источник в Конгрессе США. По его словам, Трамп хотел бы иметь больше возможностей в сфере ядерного сдерживания, а не меньше.

Трамп и Пентагон ранее заявляли, что США приходится одновременно противостоять двум ядерным соперникам — Китаю и России. В список Минобороны включено 130 организаций и учреждений в Китае, России и Иране, чья деятельность угрожает национальной безопасности США.

После источения в феврале 2026 года срока последнего договора между США и Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) Трамп и сотрудники его администрации дали понять, что рассматривают возможность развертывания дополнительного ядерного оружия, а также, вероятно, проведение ядерных испытаний того или иного рода.

Свои наработки Колби планирует изложить в среду на закрытом военном мероприятии в штате Небраска, во время визита в Стратегическое командование США, отвечающее за ядерные силы, рассказали собеседники NBC.

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