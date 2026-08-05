В Минске дорожный конфликт закончился прыжком на капот автомобиля
- 5.08.2026, 15:39
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Пьяный пешеход повредил машину, подрался с водителем и убежал.
Эта ситуация произошла рядом с остановкой «Завод «»Белкоммунмаш», пишет Onlíner. В момент, когда мужчина ехал на своей машине в плотном потоке авто, на дорогу вышел 45-летний минчанин. Водитель посигналил пешеходу, на что тот отреагировал агрессивно.
Как можно заметить на видео, пешеход с размаху ударил ногой по передней части автомобиля. Милиция Минска сообщает, что между мужчинами начался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе разборок пешеход запрыгнул на капот чужого автомобиля, после чего сбежал.
Мужчину задержали. Свое поведение он объяснил тем, что был пьян и не мог контролировать свои эмоции. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.