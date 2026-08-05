закрыть
5 августа 2026, среда, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске дорожный конфликт закончился прыжком на капот автомобиля

  • 5.08.2026, 15:39
  • 1,286
В Минске дорожный конфликт закончился прыжком на капот автомобиля

Пьяный пешеход повредил машину, подрался с водителем и убежал.

Эта ситуация произошла рядом с остановкой «Завод «»Белкоммунмаш», пишет Onlíner. В момент, когда мужчина ехал на своей машине в плотном потоке авто, на дорогу вышел 45-летний минчанин. Водитель посигналил пешеходу, на что тот отреагировал агрессивно.

Как можно заметить на видео, пешеход с размаху ударил ногой по передней части автомобиля. Милиция Минска сообщает, что между мужчинами начался словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе разборок пешеход запрыгнул на капот чужого автомобиля, после чего сбежал.

Мужчину задержали. Свое поведение он объяснил тем, что был пьян и не мог контролировать свои эмоции. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко