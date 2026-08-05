Аркадий Мошес: Латвия сделала режиму Лукашенко последнее предупреждение 5.08.2026, 16:16

Аркадий Мошес

В случае обострения границу могут закрыть полностью.

Правительство Латвии решило пока не закрывать последний пункт пропуска на границе с Беларусью, а для борьбы с нелегальной миграцией планируют временно разместить военные силы союзников по НАТО. Об этом стало известно буквально накануне, 4 августа. Впрочем, очень похоже, что ключевое слово в этой истории — «пока».

Версия технических неполадок вызывала сомнения практически сразу. А премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс прямым текстом сказал, что первичен вопрос безопасности страны, а не экономические соображения.

Означает ли это, что мы видели, так скажем, последнее предупреждение со стороны Латвии организаторам нелегальной миграции, или репетиция закрытия границы — лишь часть психологического давления на режим Лукашенко и Кремль, если тот решит провести гибридную атаку?

Причины и перспективы развития ситуации проект «Филин» обсудил с директором исследовательских программ по России, Восточной Европе и Евразии Финского Института международных отношений Аркадием Мошесом.

— Это, безусловно, предупреждение, что если что-то серьезное начнет происходить, то граница будет закрыта. И полагаю, у латвийской стороны есть основания этого «чего-то» опасаться — отметил политолог.

Считается, что за минувшие несколько лет поляки и литовцы в значительной степени подготовились к кризисным сценариям на границе. При этом они не просто разрешили технические вопросы, но и подготовили общественное мнение в своих странах. Хотя в Литве, может быть, больше желающих ездить в Беларусь, но в целом общество адекватно воспринимает проблему.

Насколько Латвия готова к большому наплыву мигрантов или, не дай бог, массовому силовому прорыву, судить трудно. Возможно, что в меньшей степени. Также и общественное мнение, особенно в прилегающих районах, в Латгалии, может воспринять полное закрытие границы достаточно болезненно.

Не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитический аспект, добавляет Аркадий Мошес — например, расчет министра внутренних дел Латвии за счет вопроса безопасности границы повысить рейтинг, личный и своей партии, в ходе предстоящих в октябре парламентских выборов.

— Как показал литовский кейс, закрывая границу, нужно быть готовым к реакции режима Лукашенко. В прошлом году множество фур на литовских и польских номерах буквально оказались в заложниках в РБ, была волна недовольства со стороны перевозчиков. И только спустя несколько месяцев, при участии американской стороны, удалось вызволить грузовики. На ваш взгляд, есть ли в Латвии понимание возможных рисков?

— Если мы об этом помним, то и люди, которые будут принимать такие решения в Латвии и рассматривать возможные последствия, тем более обратят внимание на все очевидные риски.

Но все же при оценке рисков, я думаю, Рига в большей степени будет озабочена именно вероятностью массового прорыва иммигрантов на территорию страны, а не возможными экономическими последствиями для представителей малого бизнеса.

Отдельно надо заметить, что как бы цинично это ни звучало, каким-то политическим силам эскалация на границе или даже просто повышение градуса внутренней дискуссии по этому вопросу может сегодня даже быть на руку.

Жесткий стык может привести к поляризации общественного мнения: кто-то будет очень недоволен, кто-то наоборот. А кто-то скажет пострадавшим согражданам: вам говорили давным-давно, что не надо ездить в Беларусь. И сейчас Латвия предупредила своих граждан, что не стоит уповать на беспрепятственный возврат в страну через КПП «Патерниеки».

Это как раз то, о чем я говорил чуть раньше — подготовка общественного мнения, мобилизация своих сторонников перед выборами. Некоторые партии могут на этом сыграть в ходе предвыборной кампании.

— Прямо сейчас границу решили не закрывать, но усилить, в том числе говорят об учениях с участием союзников по НАТО. Можно ли считать, что пока все улеглось, или расслабляться не стоит?

— Расслабляться точно не надо. Хотя я не думаю, что здесь большую роль сыграет НАТО. Контингенты стран Альянса вряд ли будут участвовать в охране границы Латвии.

Пограничники из Эстонии, Литвы могут быть размещены (буквально неделю назад Литва направила вторую за лето группу своих пограничников для охраны внешней границы Шенгенской зоны — С.), но скорее это будет сделано либо через ЕС, у которого есть структура Frontex, это агентство береговой и пограничной охраны, либо на двусторонней основе.

Стараюсь никогда не проводить стопроцентные параллели, но происходящее в испанской Сеуте показало: если правительство той или иной страны не справляется, партнеры сегодня могут очень жестко предъявить ему претензии в том, что оно не в состоянии обеспечить охрану границ. И в этом случае их надо хотя бы временно изолировать, исключить из общего пространства без внутренних границ. Это штука болезненная, ее боятся все.

Испанцам для того, чтобы решить проблему, пришлось задействовать свою армию. Полагаю, и в Латвии есть понимание: возможно, придется задействовать собственные вооруженные силы. Какие-то парамилитарные формирования, добровольцев и так далее.

Политолог напоминает о показательном опыте полного закрытия границы — то, как это сделала Финляндия. Там отреагировали на риск возникновения миграционного кризиса полным закрытием границы с Россией. Потом ее приоткрыли, но увидев, что проблема никуда не делась, границу закрыли уже окончательно.

Вполне возможно, что и Латвия пойдет по этому пути. При этом придется взвешивать и потенциальный экономический ущерб, и соображения безопасности, и настроения общества, и предвыборный контекст, который определенно усложняет ситуацию.

— С учетом всех обстоятельств закрыть границу может оказаться проще, чем применять дозированную, медленную тактику, что называется, «резать салями», — резюмирует Аркадий Мошес.

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