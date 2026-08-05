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За установку пломбы у минчанина взяли 400 рублей

  • 5.08.2026, 16:58
За установку пломбы у минчанина взяли 400 рублей
иллюстративное фото

Здоровые зубы становятся роскошью.

Минчанин zarkovskiipavel заплатил за установку пломбы почти половину минимальной заработной платы. Об этом он рассказал в Threads.

«Вчера отдал в стоматологии возле Академии Наук 400 рублей за одну несчастную пломбу, — пишет он. — Даже не пульпит, просто кариес. Вышел на улицу, стою возле метро, смотрю на чек и в голове работает калькулятор: это же почти половина минимальной зарплаты по стране. За 40 минут работы врача и кусок фотополимера. И ведь ты не можешь это отложить или не купить, это твое здоровье.

Раньше признаком роскоши были дорогие тачки или шмотки из ЦУМа. А теперь настоящая элита — это люди, которые могут позволить себе вылечить три зуба подряд и не питаться потом месяц одной овсянкой по акции. Мы как-то незаметно докатились до того, что не чувствовать физическую боль — это теперь платная премиум-функция».

По словам других пользователей соцсети, стоимость пломбы – слишком высокая. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Хорошие зубу — это роскошь.

— Вас или развели, или там не просто кариес. Цена пломбы —130 рублей.

— Зубы нынче дорогое удовольствие.

— Это дорого.

— Вильнюс: 50-70 евро — платная клиника, но можно получить бесплатно, если есть страховка. 8-10 евро — государственная, можно подождать месяц. Минимальная заработная плата: 830 евро.

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