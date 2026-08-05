Wildberries заподозрили в масштабных хищениях

Wildberries заподозрили в масштабных хищениях10
- 5.08.2026, 17:03
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На фоне массированных ударов БПЛА.
В РФ расследуют возможные хищения товаров внутри маркетплейса Wildberries, который в последние недели становится главной целью украинских Сил обороны. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который утверждает, что проверку проводят Следком и Генпрокуратура РФ.
По данным источников канала, часть товаров могла вывозиться со складов под видом эвакуации на неучтенные площадки, при этом в системе маркетплейса продукция продолжала числиться на прежних складах. После атак БПЛА часть недостающих товаров могли оформлять как уничтоженные, скрывая реальные масштабы возможной недостачи.
В публикации также говорится, что предполагаемая схема затронула тысячи продавцов. При этом авторы канала утверждают, что некоторые предприниматели не выдержали финансовых потерь. Официального подтверждения опубликованной информации нет.