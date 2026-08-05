Си Цзиньпин хочет сильный юань, но экономика играет против него 5.08.2026, 17:39

Си Цзиньпин

Дешевый юань — одна из ключевых особенностей экономической модели Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин хотел бы видеть юань более сильной валютой, однако сама структура китайской экономики мешает этому, считают западные экономисты. По оценке бывшего высокопоставленного чиновника Минфина США Марка Собела, китайская валюта по-прежнему недооценена на 20–30% относительно своей фундаментальной стоимости, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Проблема кроется не в валютной политике, а в экономической модели Китая. Домохозяйства активно сберегают средства, государственные банки направляют эти ресурсы в приоритетные отрасли — от производства электромобилей до искусственного интеллекта и полупроводников. При этом внутренний спрос остается слабым, поэтому избыточная продукция отправляется на экспорт.

По словам Собела, «дешевый юань — не ошибка китайской модели роста, а одна из ее ключевых особенностей». Именно это, по его мнению, усиливает торговые противоречия между Китаем, США и Европой.

Хотя в 2026 году юань несколько укрепился, в реальном выражении — с учетом инфляции — он все еще примерно на 15% слабее, чем был в 2022 году. Эксперт объясняет, что почти нулевая инфляция в Китае сама по себе повышает конкурентоспособность китайских товаров даже без заметного изменения обменного курса.

«Си Цзиньпин воспринимает слабый юань как репутационный риск. Однако, личного желания Си видеть более сильный юань недостаточно, чтобы изменить ситуацию», — убеждены авторы. Пока Пекин не изменит модель, основанную на высоких сбережениях, государственных инвестициях и экспортной ориентации, китайская валюта будет оставаться недооцененной, а торговые споры с Западом — лишь усиливаться.

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