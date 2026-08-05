На белорусском Полесье появились дюны
- 5.08.2026, 17:47
Жаркая погода стала причиной изменения ландшафта.
Пользователь Threads под ником silva.7532 публикует фото, сделанные в белорусском Полесье, возле Мозыря. На них видно, что из-за обмеления Припяти стали доступны песчаные участки дня реки, которые теперь выглядят как дюны.
«Пейзажи с берегов реки Припять. Градиентные оттенки теплых цветов в лучах заходящего солнца», - пишет он.
Ранее похожими кадрами делился другой фотограф, но снимки были сделаны намного выше по течению Припяти, на границе Гомельской и Брестской областей.