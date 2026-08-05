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На белорусском Полесье появились дюны

  • 5.08.2026, 17:47
На белорусском Полесье появились дюны

Жаркая погода стала причиной изменения ландшафта.

Пользователь Threads под ником silva.7532 публикует фото, сделанные в белорусском Полесье, возле Мозыря. На них видно, что из-за обмеления Припяти стали доступны песчаные участки дня реки, которые теперь выглядят как дюны.

«Пейзажи с берегов реки Припять. Градиентные оттенки теплых цветов в лучах заходящего солнца», - пишет он.

Ранее похожими кадрами делился другой фотограф, но снимки были сделаны намного выше по течению Припяти, на границе Гомельской и Брестской областей.

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