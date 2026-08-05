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Обладатель «Золотого мяча» призвал Инфантино уйти с поста главы ФИФА

  • 5.08.2026, 17:49
Обладатель «Золотого мяча» призвал Инфантино уйти с поста главы ФИФА

И назвал его «пережитком прошлого футбола».

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года Луиш Фигу в своей колонке для Daily Mail назвал поведение главы ФИФА Джанни Инфантино «самым низким и лживым» и призвал его покинуть пост.

«Я мог бы написать 10 тыс. слов о проблемах в ФИФА. Но для решения проблемы достаточно всего трех: Инфантино должен уйти», — написал Фигу.

Фигу отметил, что за 20-летнюю карьеру игрока «встречал негодяев», но в последние десять дней увидел «самое низкое, самое лживое и эгоистичное поведение».

«Человек, который способен на такое, который пытается протолкнуть такие масштабные изменения только для того, чтобы он и его друзья обогатились, — это пережиток прошлого футбола, и ему не место в его будущем», — отметил Фигу.

Скандал вокруг Инфантино разгорелся после сообщений о планах ФИФА продать часть коммерческих прав на чемпионат мира внешним инвесторам. От этой идеи организация быстро отказалась, но Инфантино лишился поддержки ряда европейских ассоциаций на предстоящих выборах, а главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что глава организации обманул своих сотрудников.

Фигу был в числе легенд футбола, поддержавших Инфантино во время первой предвыборной кампании в 2016 году.

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