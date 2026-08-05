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Эксперты назвали привычку, которая работает лучше утреннего кофе

  • 5.08.2026, 17:34
Эксперты назвали привычку, которая работает лучше утреннего кофе

Утренний свет помогает быстрее «настроить» биологические часы организма.

Специалисты по сну все чаще называют утренний солнечный свет одним из самых эффективных способов наладить режим сна и повысить бодрость в течение дня. По их словам, регулярное воздействие естественного света сразу после пробуждения может оказаться даже полезнее привычной чашки кофе, пише TIME (перевод — сайт Charter97.org).

«Утренний свет, возможно, важнее вашего кофе», — утверждает директор Центра исследований света и здоровья Медицинской школы Икана при Маунт-Синай Мариана Фигейру. Свет помогает быстрее «настроить» биологические часы организма, благодаря чему вечером легче заснуть, а утром — проснуться без чувства разбитости.

Исследование с участием более 400 тысяч человек показало, что люди, проводящие больше времени на дневном свету, реже страдают бессонницей, меньше ощущают усталость и легче встают по утрам.

Эксперты рекомендуют выходить на улицу в течение первого часа после пробуждения. Оптимальная продолжительность такой прогулки — около 30 минут, хотя даже 15 минут способны принести заметную пользу. Если выйти на улицу невозможно, стоит сесть как можно ближе к окну и смотреть в сторону дневного света.

«Биологические часы любят регулярность», — отмечает Фигейру, советуя получать утренний свет примерно в одно и то же время каждый день.

Важен не только яркий день, но и темный вечер. За два часа до сна специалисты рекомендуют приглушить освещение дома, поскольку избыток света перед сном способен свести на нет положительный эффект утреннего солнца. Именно контраст между ярким днем и темной ночью помогает организму поддерживать здоровый циркадный ритм и улучшает качество сна.

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