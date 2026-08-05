Эксперты назвали привычку, которая работает лучше утреннего кофе 5.08.2026, 17:34

Утренний свет помогает быстрее «настроить» биологические часы организма.

Специалисты по сну все чаще называют утренний солнечный свет одним из самых эффективных способов наладить режим сна и повысить бодрость в течение дня. По их словам, регулярное воздействие естественного света сразу после пробуждения может оказаться даже полезнее привычной чашки кофе, пише TIME (перевод — сайт Charter97.org).

«Утренний свет, возможно, важнее вашего кофе», — утверждает директор Центра исследований света и здоровья Медицинской школы Икана при Маунт-Синай Мариана Фигейру. Свет помогает быстрее «настроить» биологические часы организма, благодаря чему вечером легче заснуть, а утром — проснуться без чувства разбитости.

Исследование с участием более 400 тысяч человек показало, что люди, проводящие больше времени на дневном свету, реже страдают бессонницей, меньше ощущают усталость и легче встают по утрам.

Эксперты рекомендуют выходить на улицу в течение первого часа после пробуждения. Оптимальная продолжительность такой прогулки — около 30 минут, хотя даже 15 минут способны принести заметную пользу. Если выйти на улицу невозможно, стоит сесть как можно ближе к окну и смотреть в сторону дневного света.

«Биологические часы любят регулярность», — отмечает Фигейру, советуя получать утренний свет примерно в одно и то же время каждый день.

Важен не только яркий день, но и темный вечер. За два часа до сна специалисты рекомендуют приглушить освещение дома, поскольку избыток света перед сном способен свести на нет положительный эффект утреннего солнца. Именно контраст между ярким днем и темной ночью помогает организму поддерживать здоровый циркадный ритм и улучшает качество сна.

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