«Как жить, если зарплата — 2000 рублей, а квартира — 1500?» 1 5.08.2026, 17:29

Крик души белоруски.

Жительница Минска alina_zahar0va спросила в Threads, что делать, если почти весь заработок уходит на оплату аренды жилья.

«Вы меня, конечно, извините, - пишет она. - Но почему снять квартиру в Минске так дорого? Как я должна жить вообще, если зарплата – 2000, а квартира – 1500?»

Другие пользователи соцсети поделились свои опытом и дали несколько советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Все очень просто. Спасибо восточным соседям и душевным, добрым и отзывчивым нашим минчанам, которые отправят тебя в деревню или скажут «свою купи».

— Когда вижу цены на продажу и аренду, всегда думаю, а где я живу — в Минске или в ОАЭ?

— Знаком с ситуацией по собственному опыту, сочувствую.

— С такой зарплатой только комнату снимать. Что бы одной снять квартиру, минимум нужно 3500 иметь в месяц.

— Я уже не говорю про то, что у некоторых зарплата чуть больше 1000. Как вообще выживать?

— Вам вообще повезло с зарплатой в 2000, некоторые и этого не имеют.

— Хорошая моя, зачем вам жить в диктатуре, государственном абьюзе, и, вообще, мире без счастья? В Буэнос-Айресе за эти деньги вы снимите лучшую квартиру с бассейной в домовом кондоминимуме, с портье и охраной. Вы попадете в другой мир доброжелательных людей и один из красивейших городов мира.

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