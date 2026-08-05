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Что на самом деле означает пирамида с глазом на долларе

  • 5.08.2026, 16:49
Что на самом деле означает пирамида с глазом на долларе

Историки развеяли главный миф о загадочном символе.

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни видел долларовую банкноту. На первый взгляд в ней нет ничего особенного, однако есть одно изображение, которое вызывает много вопросов - это пирамида с глазом.

Имеет ли пирамида с глазом отношение к масонам

Пирамида с глазом на долларовой банкноте США не имеет подтвержденной связи с масонами или иллюминатами - этот знак пришел из христианской традиции и означал Божье провидение, пишет BBC.

Отмечается, что сначала это изображение использовали в искусстве эпохи Возрождения, чтобы передать идею божественного надзора за человечеством. Самые древние примеры исследователи находят в религиозных произведениях XVI века.

Историки склоняются к версии, что эмблема сложилась из уже существующих религиозных образов: треугольник в христианстве веками обозначал Отца, Сына и Святого Духа, а лучи вокруг него передавали сияние божественного присутствия.

Почему глаз изображен в треугольнике

Сам мотив одинокого глаза значительно старше христианства. Еще в III тысячелетии до нашей эры шумеры делали в статуях намеренно увеличенные глаза, чтобы подчеркнуть их бдительность и духовную силу, а в рамках отдельных ритуалов символически «открывали» им зрение.

Наиболее влиятельным стал египетский вариант - защитное Око Гора. Согласно мифу, бог Гор потерял глаз в битве с Сетом и впоследствии восстановил его, поэтому этот знак массово носили в качестве амулета-оберега.

Эта символика вернулась в Европу позже, но в искаженном виде: художники и ученые, увлеченные древнеегипетской культурой, часто неверно толковали иероглифы. В частности, одинокий глаз перевели просто как «Бог» - и это стало одной из основ современного образа.

Почему США выбрали этот символ для купюр

В конце XVIII века символ вышел за пределы религиозного искусства и перешел в государственную и политическую сферу. Во Франции в 1789 году он появился на Декларации прав человека как знак надзора за новосозданным государством, а в Великобритании его включили в проект тюрьмы «Паноптикон» - там глаз означал постоянный контроль, справедливость и бдительность.

В США этот символ появился в 1782 году. Незавершенная пирамида должна была символизировать прочность и долговечность государства, а глаз над ней - традиционный христианский образ Божьей опеки над молодой страной.

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