Послевоенную России ждет мрачное будущее 5.08.2026, 16:41

Отдельной проблемой станет возвращение сотен тысяч ветеранов.

Даже если боевые действия в Украине завершатся переговорами, для России это не станет началом спокойной эпохи. К такому выводу приходит американский аналитик Шон Висвессер, полагая, что главные последствия войны проявятся уже после прекращения огня, пише автор на сайте Военно-морского института США (перевод — сайт Charter97.org).

Российская власть не станет проводить глубокие реформы силовых структур, несмотря на просчеты, допущенные в ходе войны. «Напротив, ФСБ, вероятно, получит еще больше политической власти для управления социальными последствиями войны», — считает Висвессер. Москва усилит гибридное противостояние с Западом, включая кибератаки, диверсии и операции спецслужб.

Отдельной проблемой станет возвращение сотен тысяч ветеранов. Многим из них предстоит столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством, тяжелыми ранениями, алкоголизмом и трудностями адаптации к мирной жизни. На этом фоне, считают эксперты, государство будет еще активнее расширять полномочия силовых органов для сохранения внутреннего контроля.

По оценке Висвессера, война уже изменила российскую экономику, сделав оборонный сектор одним из ключевых направлений развития. Даже после окончания боевых действий милитаризация, вероятно, сохранится, а оборонные расходы останутся высокими.

«Войны не заканчиваются, когда замолкают пушки. Они продолжаются внутри институтов, общества и сознания людей», — пишет автор. Он считает, что главным наследием конфликта станет не изменение линии фронта, а формирование еще более закрытой и милитаризованной государственной системы, где усиление силовых структур станет ответом на внутренние вызовы послевоенного периода.

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