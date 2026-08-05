«А1, скажите, а интернет сегодня будет?»
- 5.08.2026, 16:39
Белорусы массово жалуются на качество связи.
В последние дни больше всего претензий в Threads было к оператору А1. Многие абоненты отмечали наличие проблем с доступом в интернет и плохую работу службы поддержки компании.
«А1, расскажите, сегодня интернет дома будет? И почему невозможно связаться с оператором?» - интересуется arinarudenya.
«А1, подскажите, я просто не разбираюсь. У нас в Беларуси считается «зашкваром» предупреждать клиентов, когда случаются технические неполадки и вы их устраняете? Или есть еще причина, почему вы в упор этого не делаете?» - спрашивает eamozz.
«Россияне жалуются, что у них нет интернета. Судя по всему у нас в Беларуси скоро тоже не будет. Мобильный интернет А1 с каждым разом все хуже и хуже. Слышал версию что в связи с санкциями оборудование очень давно не апгрейдилось и будет еще хуже», - пишет alexinterprete.
«Гомель, спальный район, вечер воскресенья, часы наибольшей нагрузки, внутри панельки. Что я делаю не так?» - спрашивает valery_anosov.
Некоторые комментаторы написали, что похожие проблемы, правда в меньшем объеме, есть и у других операторов связи.