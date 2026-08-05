«Приехал мэр и привез 10 килограммов корма»: белоруска открыла в Польше приют для котов 5.08.2026, 16:33

Временный дом стал убежищем для десятков бездомных животных.

Кристина уже давно помогает бездомным животным. Когда она переехала из Беларуси в Польшу, то надеялась, что здесь такой проблемы нет. Но уже в первый месяц увидела на улицах своего города больных котов — и вскоре вместе с полькой Каролиной открыла в Тчеве временный приют Koci Raj (Кошачий рай).

Кристина рассказала изданию Most, как родилась эта идея, как выглядит ежедневная забота о десятках котов и как приюту помог мэр города.

«Думала, что буду помогать белорусским котам только на расстоянии»

Последние девять лет Кристина жила в Европе. Потом ей пришлось на год вернуться в Беларусь. В районе, где она арендовала дом, было много бездомных котов. Она их кормила, лечила, стерилизовала и находила им новые семьи. После вместе с мужем и двумя своими котами переехала в Польшу.

— Думала, что буду помогать белорусским котам разве что финансово, на расстоянии. Но получилось иначе, — рассказывает Кристина.

В Тчеве, где сейчас живет женщина, она также заметила много бездомных котов и начала их подкармливать. Вскоре она поняла, что проблема бездомных животных в городе гораздо серьезнее.

Когда наступила особенно холодная зима, Кристина обратилась за помощью в местном сообществе в Facebook. Она рассказала, что приехала из Беларуси, никого здесь не знает, но кормит бездомных котов, один из которых страдает от вирусного заболевания, вызывающего воспаление глаз.

Квоты на бесплатную стерилизацию выделяют городские власти

На призыв откликнулись несколько женщин, которые также подкармливали городских котов. Вскоре они организовали встречу с мэром города — на нее пришли еще девять женщин. Они попросили помочь с бесплатной стерилизацией. До этого Кристина уже писала в городскую администрацию (Urząd Miasta) о ситуации с котятами. Через месяц пришел ответ: управа обеспечит бесплатную стерилизацию.

Помощь организована следующим образом: волонтер в конце или в начале года обращается в Urząd Miasta или в ZWiK — предприятие водоснабжения и коммунальных услуг. Он описывает ситуацию и сообщает, сколько бездомных животных необходимо стерилизовать. В ответ получает выделенное количество бесплатных процедур с указанием конкретной ветеринарной клиники и врача.

Квота действует не бессрочно — обычно три-четыре месяца. Если не успеть ее использовать или своевременно не попросить продлить, право на бесплатную стерилизацию теряется. При этом волонтеры могут передавать друг другу свои квоты.

«Приехал мэр — и взял все счета на себя»

На встрече с мэром города, вспоминает Кристина, они вместе с еще одной женщиной — полькой Каролиной — «на свой страх и риск» попросили выделить помещение для бездомных животных.

— Животных после операции нужно где-то содержать. Не у всех есть свободное помещение или, например, подвал, — говорит Кристина.

Мэр выделил помещение — две небольшие комнаты в отдельном доме. Они были не в лучшем состоянии: стены мужу Кристины пришлось шпаклевать и красить, а плесень, от которой, казалось, удалось избавиться, время от времени снова появлялась.

Изначально волонтеры должны были сами оплачивать электроэнергию и воду. Но после того как приют начал работать, они пригласили мэра посмотреть на результаты.

— Он приехал, привез 10 килограммов корма, оплатил установку вентиляции — она стоила 15 тысяч злотых (3500 евро) и с того времени все счета оплачивает мэрия. Недавно город выделил еще 1000 злотых (230 евро) на приобретение четырех клеток, — рассказывает Кристина.

Дом для 30 котов

Так начал работать временный дом для котов Koci Raj («Кошачий рай»). Сейчас здесь находится более 30 животных. В доме есть комната с клетками для больных котов и комната для тех, кто может свободно перемещаться. Отдельные клетки предназначены для маленьких котят, которым еще рано бегать со всеми.

— Сейчас у нас карантин: у одного из котов обнаружили лямблии — паразитов, от которых трудно избавиться, поэтому сейчас курс лечения будут проходить все животные.

Все подопечные Кристины регулярно посещают ветеринара, который живет недалеко от их дома. Клиника предоставила им 10‑процентную скидку. К ветеринарам, которые проводят стерилизацию по договоренности с городом, приходится ездить дальше — туда женщины добираются на такси.

«Спина, честно говоря, не выдерживает»

Постоянных волонтеров в приюте, по сути, нет: Кристина и Каролина справляются вдвоем. Иногда помогает еще одна девушка, а с поездками время от времени выручает знакомая полька.

— Если кто-то выражает желание помочь, мы очень рады, потому что, честно говоря, спина уже не выдерживает, — признается Кристина.

Ежедневные обязанности — уборка вольеров, замена наполнителя, а также частые поездки с животными к ветеринарам. Женщины приходят в приют дважды в день, а выходные стараются распределять так, чтобы у каждой был хотя бы один свободный день в неделю.

Наибольшие расходы — на ветеринаров

Содержание животных требует постоянных затрат. Только наполнителя для туалетов за месяц необходимо около 30 мешков — примерно 15 килограммов в день. За день животные съедают около 20 банок влажного корма, не считая сухого.

Самая большая статья расходов — визиты к ветеринарам. За один прием с тремя котами пришлось заплатить 1186 злотых (275 евро), а вместе с дополнительными анализами общая сумма за два дня превысила 2000 злотых (465 евро).

Болезни у подопечных разные — это и синдром Горнера (неврологическое нарушение, которое возникает при повреждении нервных путей, идущих к глазу, и обычно проявляется опущенным веком, суженной зрачком и слегка запавшим глазом), и инфекционный перитонит кошек (FIP). Последний — тяжелое вирусное заболевание, которое развивается из мутировавшего коронавируса и долгое время считалось почти смертельным. Еще у нескольких котов обнаружен коронавирус, который, по словам Кристины, скорее находится в «спящем» состоянии, подобно герпесу у людей.

Чтобы покрыть все крупные расходы — оплату ветеринарных услуг и приобретение лекарств, — Кристина организует сборы средств. После она обязательно отчитывается перед теми, кто помог: присылает чеки за лекарства и оплаченные визиты.

«Котят разбирают очень быстро»

При возможности волонтеры находят для животных новые семьи. Обычно проще пристроить котят, а вот взрослым котам хозяев найти сложнее.

— Котят разбирают очень быстро, поэтому за них мы не волнуемся. Но многих сначала нужно вылечить от кошачьего насморка, когда у них слипаются глаза. Иногда забирают и взрослых котов, но чтобы всех сразу — такого, конечно, не бывает, — рассказывает Кристина.

По ее наблюдениям, белорусские и польские бездомные коты отличаются поведением: в Беларуси почти каждого можно было приручить, тогда как в Польше значительно больше действительно диких и пугливых животных. К таким котам у Кристины и Каролины особый подход: их долечивают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно туда, где о них, как правило, уже заботятся местные жители. Но, по словам Кристины, таких случаев немного.

— Бывает, что за один день удается отдать в новые семьи трех взрослых котов, а потом приносят пятерых маленьких котят. Это как круговорот в природе — пустым наш дом никогда не бывает, — говорит она.

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