ЕС направит Украине еще 1,4 млрд евро 5.08.2026, 16:20

За счет российских активов.

Европейский союз направит Украине 1,4 млрд евро, полученные в виде процентов от замороженных российских активов. Об этом сообщила Европейская комиссия, отметив, что средства стали доступны ЕС 3 августа после начисления доходов на денежные остатки, связанные с активами Центрального банка России, замороженными после начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Еврокомиссии, эти деньги будут использованы для дальнейшей поддержки Украины в условиях войны. Средства стали частью механизма, позволяющего использовать прибыль от замороженных российских государственных резервов без конфискации самих активов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «Россия должна заплатить за разрушения», а доходы от иммобилизованных активов уже направляются на помощь Украине. По ее словам, «дополнительно 1,4 млрд евро будут направлены Украине для поддержки ее дальнейшего сопротивления войне».

«Использование прибыли от российских активов позволяет усилить финансовую помощь Киеву без дополнительной нагрузки на бюджеты стран Евросоюза. Механизм стал одним из ключевых инструментов долгосрочной поддержки Украины», — считают в Брюсселе.

После начала войны страны G7 и ЕС заморозили значительную часть резервов российского Центробанка, большая часть которых находится в европейских финансовых институтах. Теперь доходы, полученные от размещения этих средств, постепенно направляются на восстановление Украины и финансирование ее обороны.

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