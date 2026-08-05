закрыть
5 августа 2026, среда, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили подозрение

1
  • 5.08.2026, 15:48
  • 1,830
Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили подозрение
Ольга Стефанишина
Фото: AP

В незаконном обогащении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в антикоррупционных органах.

По информации источников, подозрение касается незаконного обогащения.

Cама Стефанишина отреагировала на подозрение НАБУ и САП и заявила, что ей нечего скрывать.

В сообщении в «Фейсбуке», опубликованном в среду, 5 августа, Стефанишина заявила, что с начала ее работы послом в медиа «с определенной регулярностью» всплывает вопрос «процессуальных действий отдельных правоохранительных органов», в которых фигурирует и ее имя.

«Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды», — написала она.

По словам бывшего посла, значительную часть вопросов о своей недвижимости она публично комментировала более года назад и передала журналистам документы по своей квартире.

«Мне не было чего и нечего скрывать сейчас. Больше десяти лет я отдала служению государству. Некоторые уже поспешили представить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов. Но миссия успешно завершена, и я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием», — подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что будет отстаивать свою позицию и не сомневается в результате.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко