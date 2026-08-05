Экс-послу Украины в США Стефанишиной предъявили подозрение 1 5.08.2026, 15:48

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Ольга Стефанишина

Фото: AP

В незаконном обогащении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в антикоррупционных органах.

По информации источников, подозрение касается незаконного обогащения.

Cама Стефанишина отреагировала на подозрение НАБУ и САП и заявила, что ей нечего скрывать.

В сообщении в «Фейсбуке», опубликованном в среду, 5 августа, Стефанишина заявила, что с начала ее работы послом в медиа «с определенной регулярностью» всплывает вопрос «процессуальных действий отдельных правоохранительных органов», в которых фигурирует и ее имя.

«Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды», — написала она.

По словам бывшего посла, значительную часть вопросов о своей недвижимости она публично комментировала более года назад и передала журналистам документы по своей квартире.

«Мне не было чего и нечего скрывать сейчас. Больше десяти лет я отдала служению государству. Некоторые уже поспешили представить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов. Но миссия успешно завершена, и я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием», — подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что будет отстаивать свою позицию и не сомневается в результате.

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