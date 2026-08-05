закрыть
5 августа 2026, среда, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Консульство Польши в Гродно предупредило белорусов с польскими паспортами

  • 5.08.2026, 14:48
Консульство Польши в Гродно предупредило белорусов с польскими паспортами

Консул не сможет помочь.

Консульство Польши в Гродно напомнило, что МИД страны настоятельно не рекомендует гражданам Польши совершать любые поездки в Беларусь. В отношении Беларуси, как и прежде, действует предостережение наивысшего четвертого уровня, заметил «Мост».

Консульство отдельно обратило внимание лиц, которые одновременно являются гражданами Беларуси и Польши, что по белорусскому законодательству они рассматриваются исключительно как граждане Беларуси.

«Таким образом, в кризисной ситуации консул не сможет оказать консульскую помощь гражданину Польши, который одновременно имеет и белорусское гражданство», — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что от лиц, имеющих двойное польско-белорусское гражданство, при выезде из Беларуси Погранкомитет РБ требует предъявить беларусский паспорт. Это касается в том числе несовершеннолетних.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко