Консульство Польши в Гродно предупредило белорусов с польскими паспортами
- 5.08.2026, 14:48
Консул не сможет помочь.
Консульство Польши в Гродно напомнило, что МИД страны настоятельно не рекомендует гражданам Польши совершать любые поездки в Беларусь. В отношении Беларуси, как и прежде, действует предостережение наивысшего четвертого уровня, заметил «Мост».
Консульство отдельно обратило внимание лиц, которые одновременно являются гражданами Беларуси и Польши, что по белорусскому законодательству они рассматриваются исключительно как граждане Беларуси.
«Таким образом, в кризисной ситуации консул не сможет оказать консульскую помощь гражданину Польши, который одновременно имеет и белорусское гражданство», — говорится в сообщении.
Там также напомнили, что от лиц, имеющих двойное польско-белорусское гражданство, при выезде из Беларуси Погранкомитет РБ требует предъявить беларусский паспорт. Это касается в том числе несовершеннолетних.