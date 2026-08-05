Консульство Польши в Гродно предупредило белорусов с польскими паспортами 5.08.2026, 14:48

Консул не сможет помочь.

Консульство Польши в Гродно напомнило, что МИД страны настоятельно не рекомендует гражданам Польши совершать любые поездки в Беларусь. В отношении Беларуси, как и прежде, действует предостережение наивысшего четвертого уровня, заметил «Мост».

Консульство отдельно обратило внимание лиц, которые одновременно являются гражданами Беларуси и Польши, что по белорусскому законодательству они рассматриваются исключительно как граждане Беларуси.

«Таким образом, в кризисной ситуации консул не сможет оказать консульскую помощь гражданину Польши, который одновременно имеет и белорусское гражданство», — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что от лиц, имеющих двойное польско-белорусское гражданство, при выезде из Беларуси Погранкомитет РБ требует предъявить беларусский паспорт. Это касается в том числе несовершеннолетних.

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