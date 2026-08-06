Белорусские военные провели тренировку по перехвату воздушных целей

Белорусские военные провели тренировку по перехвату воздушных целей10
- 6.08.2026, 18:15
- 2,946
Учения прошли после приказала Лукашенко создать универсальное средство против любых БПЛА.
Белорусские военнослужащие провели тренировку по перехвату воздушных целей с использованием реальных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси в Telegram-канале.
«С одним из подразделений 56-го зенитного ракетного полка проведена тренировка по перехвату воздушных целей на различных высотах и скоростях. Для усложнения обстановки использовались реальные летательные аппараты», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что все привлекаемые к тренировке расчеты своевременно обнаружили и условно поразили контрольные цели, подтвердив высокую готовность к обеспечению неприкосновенности воздушных границ Беларуси.
До этого Александр Лукашенко заявил, что задумался над созданием универсальной системы, способной эффективно противодействовать любым беспилотникам.