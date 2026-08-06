Ученые внедрили гены свиньи в салат, чтобы он обрел вкус мяса

Ученые внедрили гены свиньи в салат, чтобы он обрел вкус мяса14
- 6.08.2026, 18:17
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Эксперимент оказался успешным.
Ученые из Имперского колледжа Лондона создали генетически модифицированный салат-латук, который способен вырабатывать свиной белок, отвечающий за цвет и мясной вкус. Об этом сообщает издание The Independent. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science.
Специалисты внедрили в клетки салата и табака копию гена свиньи, который отвечает за производство миоглобина — белка, содержащегося в мышцах животных. Именно миоглобин придает мясу характерный красный цвет, металлический привкус и влияет на изменения продукта при приготовлении.
Для переноса гена ученые использовали специальную «генную пушку», которая доставляет фрагменты ДНК с помощью микроскопических частиц золота. Ген разместили в хлоропластах — структурах растительных клеток, отвечающих за фотосинтез. По словам исследователей, это позволяет растениям производить большое количество нужного белка.
Эксперименты показали, что модифицированные растения не только вырабатывали миоглобин, но и нормально росли, цвели и передавали новый признак следующему поколению.
Ученые подчеркивают, что идея заключается не в создании «мясного салата». В будущем белок планируют извлекать из листьев, очищать и добавлять в растительные бургеры и другие продукты в качестве ингредиента, который улучшит их вкус, цвет и питательную ценность.
Сейчас многие производители альтернативного мяса используют похожий подход. Например, некоторые компании получают аналоги миоглобина с помощью микроорганизмов. Исследователи считают, что выращивание такого белка непосредственно в сельскохозяйственных культурах может снизить затраты энергии и ресурсов.
Однако технология пока далека от применения в пищевой промышленности. В растениях лишь часть произведенного миоглобина связывалась с гемом — железосодержащим соединением, которое отвечает за мясной оттенок и вкус. В одном из экспериментов доля такого белка составила около 35%, тогда как у некоторых микроорганизмов этот показатель достигает 80%.
Кроме того, ученым еще предстоит проверить безопасность, эффективность производства и реальные вкусовые свойства полученного ингредиента. Пока эксперименты проводились только в лабораторных условиях, а созданные растения никто не употреблял в пищу.