закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дональд Трамп поиздевался над владельцами электромобилей

38
  • 6.08.2026, 19:15
  • 15,220
Дональд Трамп поиздевался над владельцами электромобилей
Фото: Getty images

Президент США назвал их «сумасшедшими».

Выступая на митинге в Лас-Вегасе, Дональд Трамп обрушился с критикой и насмешками на владельцев электромобилей, обвинив их в психической неполноценности.

Рассказывая своим сторонникам о якобы отмененном им «электрическом мандате», Трамп перешел к оскорблениям в сторону водителей экологического транспорта.

«Едешь в электромобиле… у них болезнь, знаете, это болезнь, — заявил Трамп со сцены. — Они едут и понимают, что аккумулятор садится, и начинают думать об этом, когда он заполнен еще на три четверти. Вы едете по шоссе и видите знак: «Зарядная станция, стрелка вправо, 89 миль». Эти люди — сумасшедшие».

При этом Трамп иронично упомянул свои отношения с главой Tesla Илоном Маском, отметив: «Я отменил мандат. Не хочу об этом говорить, потому что Илон был от меня не в восторге, но я должен был это сделать. Мы любим Илона».

Он также с гордостью заявил, что доля электрокаров на американском рынке составляет всего 7%, добавив, что США обладают «60% мировой нефти и газа, включая Венесуэлу».

Трамп считает, что продвижение экологического транспорта связано с «радикальными левыми» и демократами. А Трамп апеллирует к своему базовому электорату — работникам традиционного автопрома и представителям нефтегазового сектора, демонстрируя поддержку бензиновым двигателям и промышленному консерватизму.

Написать комментарий 38

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук