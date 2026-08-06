Дональд Трамп поиздевался над владельцами электромобилей

Дональд Трамп поиздевался над владельцами электромобилей38
- 6.08.2026, 19:15
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Президент США назвал их «сумасшедшими».
Выступая на митинге в Лас-Вегасе, Дональд Трамп обрушился с критикой и насмешками на владельцев электромобилей, обвинив их в психической неполноценности.
Рассказывая своим сторонникам о якобы отмененном им «электрическом мандате», Трамп перешел к оскорблениям в сторону водителей экологического транспорта.
«Едешь в электромобиле… у них болезнь, знаете, это болезнь, — заявил Трамп со сцены. — Они едут и понимают, что аккумулятор садится, и начинают думать об этом, когда он заполнен еще на три четверти. Вы едете по шоссе и видите знак: «Зарядная станция, стрелка вправо, 89 миль». Эти люди — сумасшедшие».
При этом Трамп иронично упомянул свои отношения с главой Tesla Илоном Маском, отметив: «Я отменил мандат. Не хочу об этом говорить, потому что Илон был от меня не в восторге, но я должен был это сделать. Мы любим Илона».
Он также с гордостью заявил, что доля электрокаров на американском рынке составляет всего 7%, добавив, что США обладают «60% мировой нефти и газа, включая Венесуэлу».
Трамп считает, что продвижение экологического транспорта связано с «радикальными левыми» и демократами. А Трамп апеллирует к своему базовому электорату — работникам традиционного автопрома и представителям нефтегазового сектора, демонстрируя поддержку бензиновым двигателям и промышленному консерватизму.